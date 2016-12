米金融・債券市場＝価格小幅高、ハト派的なＦＯＭＣ声明見込み

[ニューヨーク 26日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 16時25分 104*07.00 2.7904% 前営業日終盤 104*07.50 2.7897% 10年債 (指標銘柄) 16時24分 102*06.00 2.0029% 前営業日終盤 102*05.00 2.0064% 5年債 (指標銘柄) 16時17分 101*15.50 1.4367% 前営業日終盤 101*14.75 1.4418% 2年債 (指標銘柄) 15時44分 100*09.50 0.8442% 前営業日終盤 100*08.50 0.8608% 米金融・債券市場では、国債価格が小幅上昇。27日に発表される米連邦公開市場委 員会(FOMC)声明が、年内の利上げが当局者の予想ほど速いペースにならないことを 示唆するハト派的な内容になるとの見通しが広がっている。 ただ、石油輸出国機構(OPEC)加盟国と非加盟国が供給過剰対応で譲歩するとの 期待から原油価格が切り返し、企業決算も底堅い内容となる中、債券相場は伸び悩んだ。 TDセキュリテーズの金利ストラテジスト、チェン・チェン氏は「原油・株価上昇に 伴い債券価格は通常下落するが、FOMCを含む複数の要因をにらみ、小幅ながらも価格 は上昇した」と述べた。 同日実施された260億ドル2年債入札が堅調な需要を集めたものの、流通市場で価 格の上値が重かったことについて、UBSの米金利ストラテジスト、マティアス・ラシン スキ氏は、27日のFOMC声明発表を控え、投資家が慎重になっていることを反映して いる公算が大きいと指摘した。 週内に発表される米主要指標が少ないこともあり、市場の関心は同日から2日間の 日程で始まったFOMCの結果に集まっている。今回のFOMCでは、追加利上げは見送 られるとみられているものの、年初以降の市場の混乱に絡む影響についてどのような見解 が示されるかが注目される。 10年債 は7/32高、利回りは1.999%。 30年債 は10/32高、利回りは2.786%。 Tボンド先物3月限 は17/32高の160─5/32。 Tノート先物3月限 は8.50/32高の128─26/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 6.50 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 1.50 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread -5.75 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -13.75 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -46.75 (-0.50)