UPDATE 1-アジア通貨動向（27日）＝小幅に上昇、オーバーナイトの原油高で

(情報を更新しました) [シンガポール 27日 ロイター] - 27日のアジア新興国通貨は、小幅に上昇 した。オーバーナイトの原油価格上昇が支援材料。世界経済がさえないなか、米連邦準備 理事会(FRB)がより緩やかな政策引き締めを示唆するのか、米連邦公開市場委員会( FOMC)の結果が待たれている。 しかし、原油価格はアジア時間になると軟化し、前日に6%超下落した中国株式市場 がこの日も大幅に下げていることから、アジア新興国通貨は朝方の上昇分を一部失った。 それでも、マレーシアリンギ は約7週間ぶりの高値水準に上昇。全体をけん 引している。オーバーナイトの原油高を背景に、売り持ちを縮小する動きになっている。 韓国ウォン も上昇。月末の決済のため、輸出業者がウォンを買っている。 アナリストやトレーダーらは、FOMCについて、ハト派的なスタンスをとればアジ ア通貨などリスク資産にはプラスだが、影響は長続きしない可能性があるとみている。 0455GMT(日本時間午後1時55分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 118.33 118.43 +0.08 Sing dlr 1.4268 1.4265 -0.02 Taiwan dlr 33.617 33.725 +0.32 Korean won 1202.00 1204.20 +0.18 Baht 35.82 35.90 +0.22 Peso 47.88 48.00 +0.24 Rupiah 13875.00 13895.00 +0.14 Rupee 67.97 67.83 -0.21 Ringgit 4.2520 4.2915 +0.93 Yuan 6.5802 6.5818 +0.02 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 118.33 120.30 +1.66 Sing dlr 1.4268 1.4177 -0.64 Taiwan dlr 33.617 33.066 -1.64 Korean won 1202.00 1172.50 -2.45 Baht 35.82 36.00 +0.50 Peso 47.88 47.06 -1.71 Rupiah 13875.00 13785.00 -0.65 Rupee 67.97 66.15 -2.68 Ringgit 4.2520 4.2935 +0.98 Yuan 6.5802 6.4936 -1.32