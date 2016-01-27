〔表〕米2年物ＦＲＮ入札の最高マージンは0.272％＝財務省

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［ワシントン ２７日 ロイター］ - 米財務省によると、２年物変動利付債（ＦＲ Ｎ）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 最高マージン 0.272％ 平均マージン 0.260％ 最低マージン 0.225％ 落札価格 99.999997 最高利回り落札比率 1.06％ カバー（応札倍率） 3.67倍 （単位：ドル） 落札総額 15,000,016,500 応札総額 55,082,896,500 競争入札 14,988,533,000 非競争入札 11,483,500 ＮＹ連銀地区落札 273,062,300 プライマリーディーラー応札 38,955,000,000 プライマリーディーラー落札 6,395,000,000 直接入札者応札 1,955,000,000 直接入札者落札 325,000,000 間接入札者応札 14,161,413,000 間接入札者落札 8,268,533,000 発行日 2016年2月01日 償還日 2018年1月31日 ＣＵＳＩＰ番号 912828N97
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