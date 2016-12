米金融・債券市場＝利回り低下、ハト派的なＦＯＭＣ声明で

[ニューヨーク 27日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) US30YT=RR 15時52分 104*03.00 2.7965% 前営業日終盤 104*08.50 2.7882% 10年債 (指標銘柄) US10YT=RR 15時51分 102*06.50 2.0011% 前営業日終盤 102*06.00 2.0029% 5年債 (指標銘柄) US5YT=RR 15時51分 101*18.75 1.4153% 前営業日終盤 101*15.75 1.4351% 2年債 (指標銘柄) US2YT=RR 15時48分 99*26.25 0.8409% 前営業日終盤 100*09.50 0.8442% 米金融・債券市場では、国債利回りが低下した。午後に公表された米連邦公開市場委 員会(FOMC)声明が最近の国際金融市場の混乱に言及するなど、ハト派的な内容とな ったことが支援した。 FOMC声明は「世界の経済・動向を注視(closely monitoring)しており、それが 労働市場やインフレに及ぼす影響を見極めている」と指摘。次回3月会合での追加利上げ の可能性が低下した。 声明ではまた、経済見通しへのリスクが均衡している、との従来の文言が外れ、代わ りに世界経済や金融市場が見通しにどう影響し得るかを検討している、との表現が加わっ た。 ウェルズ・ファーゴ・ファンズ・マネジメントの首席ポートフォリオストラテジスト 、ブライアン・ジェイコブセン氏は、声明はハト派的とし、「利上げ前に国際情勢をめぐ る文言は削除される必要がある」と話した。 10年債 利回りは声明発表前の2.05%から2.00%に低下。 5年債と30年債の利回り格差 は134ベーシスポイント(bp)か ら138bpに拡大した。 一方で、米連邦準備理事会(FRB)は3月の追加利上げの可能性を排除しないよう 細心の注意を払ったようだ。 RBCキャピタル・マーケッツの首席エコノミスト、トム・ポーセリ氏は「FRBは (3月利上げを)選択肢として残したいので、ハト派的なトーンをかなり強めて扉を閉ざ すことはできない」とし、「大幅変更を避けたことは正しい判断」と述べた。 米財務省がFOMC声明公表前に実施した350億ドルの5年債入札は、最高落札利 回りが1.496%と、WI(発行前)取引の水準を約1bp上回った。 28日には290億ドルの7年債入札が実施される。 Tボンド先物3月限 は0.5/32安の160。 Tノート先物3月限 は1.50/32高の128─27.50/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 6.75 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 2.25 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread -4.25 (+1.50) U.S. 10-year dollar swap spread -12.00 (+1.75) U.S. 30-year dollar swap spread -45.50 (+1.25)