29日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 日銀決定会合２日目 閣議、閣議後会見 関電高浜原発３号機が再稼働 0800 連合と経団連の懇談会 0830 １月東京都区部・１２月全国消費者物価 0830 １２月家計調査 0830 １２月失業率 0830 １２月有効求人倍率 0850 １２月鉱工業生産速報 1400 基調的なインフレ率を捕捉するための指標（日銀） 1400 １２月住宅着工件数・建設工事受注 1530 黒田日銀総裁会見 1900 外国為替平衡操作の実施状況（１月） 決算：ソニー、ホンダ、富士通、村田製、ＪＦＥ、コマツ、ダイハツ、みずほ、りそな 、ＮＴＴドコモ、三越伊勢丹ＨＤ、日本郵船、商船三井、川崎汽船 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １月２８日（木） 07:00 独輸入物価（連邦統計庁） Dec 09:30 英ＧＤＰ速報値（国立統計局） Q4 10:00 ユーロ圏景況感・業況感指数（欧州委員会） Jan 13:00 独消費者物価指数速報値（連邦統計庁） Jan 13:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 13:30 米耐久財受注（商務省） Dec 15:00 米中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） Dec ◇イベント 20:00 ＮＺ：中銀金利発表 （現地時間２８日） 18:00 米財務省７年債入札 ロシア：中銀金利発表 南ア：中銀金利発表 ◇決算予定 サムスン電子、ドイツ銀、ディアジオ、エレクトロラックス、Ｈ＆Ｍ、ロシュ、アリババ ・グループ、アマゾン・ドットコム、ブリストル・マイヤーズ・スクイブ、キャタピラー 、コノコ・フィリップス、フォード・モーター、マイクロソフト、ビザ １月２９日（金） 23:00 韓国：鉱工業生産 Dec （現地時間２９日） 00:30 台湾：ＧＤＰ速報値 Q4 00:30 豪ＰＰＩ（連邦統計局） Q4 06:30 仏ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ） Q4 07:00 独小売売上高（連邦統計庁） Dec 07:45 仏消費支出（ＩＮＳＥＥ） Dec 09:00 ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ） Dec 10:00 ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局） Jan 10:30 ロシア：中銀金利発表 Jan 13:30 米ＧＤＰ速報値（商務省） Q4 13:30 米雇用コスト指数（労働省） Q4 14:45 米シカゴ地区購買部協会景気指数 Jan 14:55 米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Jan ◇イベント 20:30 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が討論会に参加 ロシア：中銀金利発表 Jan ◇決算予定 アッヴィ、シェブロン、マスターカード、マテル、ゼロックス