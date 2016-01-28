新規上場企業の横顔：バリューゴルフ（3月2日マザーズ上場）

［東京 ２８日 ロイター］ - ３月２日にマザーズ上場予定の「バリューゴルフ」< 3931.T>の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 東京都港区芝 ≪事業内容≫ ゴルフ事業（ＡＳＰサービス、広告・プロモーションサービス、サポー トサービス）、広告メディア制作事業、メディカル事業 ≪代表者≫ 代表取締役社長 水口通夫 ≪資本金≫ 1億4580万円 ≪発行済み株式数≫ 135万9600株（2016年1月27日） ≪従業員数≫ 41名（2015年11月30日現在） ≪業績≫ 2015年1月期 2014年1月期 売上高（千円） 797,479 709,023 経常利益（千円） 51,868 45,225 当期利益（千円） 26,867 32,170 １株当たり利益（円） 20.18 24.20 １株当たり純資産（円） 114.89 91.08 配当（円） - - 注）2015年10月31日付けで、1株を100株に分割 ≪業績・連結≫ 2015年1月期 2014年1月期 売上高（千円） 943,317 757,385 経常利益（千円） 50,326 15,839 当期利益（千円） 24,712 2,564 １株当たり利益（円） 18.56 1.93 １株当たり純資産（円） 90.42 67.69 ≪総資産≫ （千円） 536,502（2015年1月期） ≪株主資本≫ （千円） 156,199（2015年1月期） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） 水口 通夫 47.99 690,600 ゼネラルアサヒ 25.78 371,000 ＭＭパートナー 5.59 80,500 佐藤 久美子 3.35 48,200 吉田 一彦 2.77 39,800 渡辺 和昭 2.56 36,800 岡田 啓 2.20 31,600 従業員持株会 2.08 30,000 北斗社 1.74 25,000 山上 陽平 1.11 16,000 ≪監査人≫ 有限責任あずさ監査法人 ≪株式名簿管理人≫ 三菱ＵＦＪ信託銀行 ≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ ２０１６年２月１０日 ≪ブック・ビルディング期間≫ ２０１６年２月１５日から２０１６年２月１９日 ≪公開価格の決定日≫ ２０１６年２月２２日 ≪申込期間≫ ２０１６年２月２４日から２０１６年２月２９日 (以上、２０１６年１月２７日現在) ＊新規上場銘柄一覧 - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ ＩＰＯ値下がり率トップ５ 新規株式公開情報