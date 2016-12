UPDATE 1-アジア通貨動向（28日）＝大半が下落、ＦＲＢのスタンス嫌気

(情報を更新しました) [シンガポール 28日 ロイター] - アジア新興国通貨は大半が下落。米連邦準 備理事会(FRB)のスタンスが嫌気された。FRBは、世界経済の減速に伴うリスクを 示唆する一方で、3月利上げに含みを残した。 一方、マレーシアリンギ は対ドルで1.2%上昇し1ドル=4.2070リ ンギと、12月7日以来約8週間ぶりの高値。マレーシア政府が財政赤字目標を据え置い たことが支援した。市場では、赤字の拡大方向に目標が改定される、と予想されていた。 リンギは、シンガポールドル に対しても、約4カ月ぶりの高値をつけた。 韓国ウォン がアジア新興国通貨全体の下げを主導している。外国人投資家 がソウル株 売りを再開したことが圧迫した。またフィリピンペソ は、 昨年第4・四半期の同国経済成長率が加速したにも関わらず、上昇を維持できなかった。 0545GMT(日本時間午後2時45分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 118.63 118.66 +0.03 Sing dlr 1.4293 1.4327 +0.24 Taiwan dlr 33.593 33.710 +0.35 Korean won 1207.39 1202.00 -0.45 Baht 35.83 35.80 -0.08 Peso 47.86 47.82 -0.09 Rupiah 13877.00 13877.00 +0.00 Rupee 68.07 68.05 -0.04 Ringgit 4.2140 4.2565 +1.01 Yuan 6.5780 6.5782 +0.00 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 118.63 120.30 +1.41 Sing dlr 1.4293 1.4177 -0.81 Taiwan dlr 33.593 33.066 -1.57 Korean won 1207.39 1172.50 -2.89 Baht 35.83 36.00 +0.47 Peso 47.86 47.06 -1.67 Rupiah 13877.00 13785.00 -0.66 Rupee 68.07 66.15 -2.82 Ringgit 4.2140 4.2935 +1.89 Yuan 6.5780 6.4936 -1.28