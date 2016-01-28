29日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 日銀決定会合（２日目） 関電高浜原発３号機が再稼働 0800 連合と経団連の懇談会 0830 １月東京都区部・１２月全国消費者物価（総務省） 0830 １２月家計調査（総務省） 0830 １２月失業率（総務省） 0830 １２月有効求人倍率（厚生労働省） 0850 １２月鉱工業生産速報（経済産業省） 0925 閣議、閣議後会見 1400 基調的なインフレ率を捕捉するための指標（日銀） 1400 １２月住宅着工件数・建設工事受注（国土交通省） 1530 黒田日銀総裁会見 1740 一億総活躍国民会議 1900 外国為替平衡操作の実施状況（１月） 決算：ソニー、ホンダ、富士通、村田製、ＪＦＥ、コマツ、ダイハツ、みずほ、りそな 、ＮＴＴドコモ、三越伊勢丹ＨＤ、日本郵船、商船三井、川崎汽船 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １月２９日（金） 23:00 韓国：鉱工業生産 Dec （現地時間２９日） 00:30 台湾：ＧＤＰ速報値 Q4 00:30 豪ＰＰＩ（連邦統計局） Q4 06:30 仏ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ） Q4 07:00 独小売売上高（連邦統計庁） Dec 07:45 仏消費支出（ＩＮＳＥＥ） Dec 09:00 ユーロ圏Ｍ3（ＥＣＢ） Dec 10:00 ユーロ圏消費者物価指数速報値（統計局） Jan 10:30 ロシア：中銀金利発表 Jan 13:30 米ＧＤＰ速報値（商務省） Q4 13:30 米雇用コスト指数（労働省） Q4 14:45 米シカゴ地区購買部協会景気指数 Jan 14:55 米ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Jan ◇イベント 20:30 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が討論会に参加 ロシア：中銀金利発表 Jan ◇決算予定 アッヴィ、シェブロン、マスターカード、マテル、ゼロックス