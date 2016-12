再送-UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債利回り低下、成長鈍化懸念で

(U.S. 30-year dollar swap spreadのレートを修正します) [ニューヨーク 28日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 104*08.50 2.7882% 前営業日終盤 104*00.00 2.8010% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 102*12.00 1.9819% 前営業日終盤 102*06.00 2.0028% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*28.00 1.4010% 前営業日終盤 101*18.75 1.4153% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*27.25 0.8251% 前営業日終盤 99*26.50 0.8370% 米金融・債券市場は国債価格が上昇、利回りは低下した。原油相場の反発でインフレ 期待が上昇したが、米耐久財受注指標が弱い内容となり、国内経済成長の鈍化懸念が強ま った。 終盤の取引で、10年債 は5/32高。利回りは1.99%、耐久財受 注指標発表を受け、一時1.97%まで低下する場面もあった。 この日、原油相場は約3%上昇した。サウジアラビアが、各産油国の生産量を最大5 %削減することを提案したとのロシア・エネルギー相発言を好感した。 米商務省が公表した昨年12月の耐久財受注は前月比5.1%減と、2014年8月 以来1年4カ月ぶりの大幅な落ち込みを記録した。米景気に年末、急ブレーキがかかった ことをあらためてうががわせた。 TD証券の金利ストラテジスト、ジェナディ・ゴールドバーグ氏は「年末に向けて米 成長が弱まる一方、原油相場の動きにも意を配らなければならない。方向性の異なる材料 が多数出る中で取引している」と話した。 米財務省が28日実施した290億ドルの7年債入札は、特に間接入札者の力強い需 要が見られ、最高落札利回りは1.759%と1年ぶりの低水準をつけた。 Tボンド先物3月限 は2/32高の160━02/32。 Tノート先物3月限 は5.5/32高の129━01/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 6.75 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 3.00 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread -4.50 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread -12.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -46.50 (-0.75)