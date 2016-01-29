UPDATE 3-〔表〕きょうの投信設定（29日）＝17本、575億6807万円

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(設定額を追加しました) 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 アムンディ・ダブルウォッチ アムンディ・ジャパン 設定上限額：１０００億円 設定額：３６億６１３０万円 販売会社：静銀ティーエム証券 みずほ公益インフラ関連ハイブリッド証券ファンド２０１６─０１（為替ヘッジあり） 大和証券投資信託委託 設定上限額：３００億円 設定額：２９億０４６２万円 販売会社： みずほ銀行 Ｊリート・アジアミックス・オープン（年２回決算型）＜愛称：躍動＞ 三井住友アセットマネジメント 設定上限額：１０００億円 設定額：２９４５万円 販売会社：関西アーバン銀行 ヘルスケア・リート・プラス 三井住友アセットマネジメント 設定上限額：３００億円 設定額：４億５８３１万円 販売会社：関西アーバン銀行 インベスコ 英国ポンド建て債券ファンド＜為替アクティブヘッジ＞（毎月決算型） ＜愛称：Ｍｒ．ポンド＞ インベスコ・アセット・マネジメント 設定上限額：３００億円 設定額：３２１９万円 販売会社：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、三菱東京ＵＦＪ銀行 世界プレミア企業債券ファンド（為替ヘッジあり）＜愛称：プレミア・コレクション＞ 三菱ＵＦＪ国際投信 設定上限額：１０００億円 設定額：３０億２４３８万円 販売会社：三菱東京ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 北欧高利回り社債ファンド（為替ヘッジあり）２０１６─０１ 野村アセットマネジメント 設定上限額：２５０億円 設定額：１９億２７９６万円 販売会社：北洋銀行 ダイワ日本企業外債ファンドＳ （為替ヘッジあり）２０１６─０１／（部分為替ヘッジあり）２０１６─０１ 大和証券投資信託委託 設定上限額：各２００億円かつ合計で２００億円 設定額：（為替ヘッジあり）３９億４９１９万円／（部分為替ヘッジあり）２１億５０００万円 販売会社：大和証券 ジャパン・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型） 日興アセットマネジメント 設定上限額：５００億円 設定額：３億９９０９万円 販売会社：岩井コスモ証券、ＳＢＩ証券、岡地証券、第四証券、楽天証券 ジャパン・ロボティクス株式ファンド（１年決算型） 日興アセットマネジメント 設定上限額：５００億円 設定額：９億７７８８万円 販売会社：岩井コスモ証券、ＳＢＩ証券、岡地証券、香川証券、第四証券、楽天証券 未来変革日本株ファンド＜愛称：挑戦者たち＞ ＤＩＡＭアセットマネジメント 設定上限額：１０００億円 設定額：３７６億３９４２万円 販売会社：みずほ証券 米国イノベーション・ファンド（年４回決算型）＜愛称：アメリカン・アイドル（年４回）＞ 大和住銀投信投資顧問 設定上限額：１００億円 設定額：６０１１万円 販売会社：埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行、りそな銀行 米国イノベーション・ファンド（年１回決算型）＜愛称：アメリカン・アイドル（年１回）＞ 大和住銀投信投資顧問 設定上限額：１００億円 設定額：５２１０万円 販売会社：埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行、りそな銀行 ｅＭＡＸＩＳ 米国リートインデックス 三菱ＵＦＪ国際投信 設定上限額：３億円 設定額：３億円 販売会社：ＳＢＩ証券、楽天証券 ｅＭＡＸＩＳ 欧州リートインデックス 三菱ＵＦＪ国際投信 設定上限額：１００万円 設定額：１００万円 販売会社：ＳＢＩ証券、楽天証券 ｅＭＡＸＩＳ 豪州リートインデックス 三菱ＵＦＪ国際投信 設定上限額：１００万円 設定額：１００万円 販売会社：ＳＢＩ証券、楽天証券
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