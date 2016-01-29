［東京 ２９日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Friday, 29 January, 2016---------------------------------------- ●海外● ◇イベント 20:30 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が討論会に参加 ロシア：中銀金利発表 Jan
◇決算予定 アッヴィ シェブロン マスターカード マテル ゼロックス Saturday, 30 January, 2016---------------------------------------- 1400 日本：経済・物価情勢の展望の全文（日銀） Monday, 01 February, 2016---------------------------------------- 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 ●海外● ◇決算予定 アルファベット（＊グーグル） Tuesday, 02 February, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本：１月マネタリーベース(日銀） 1030 日本：１０年年利付国債の入札発行 1030 日本：３０年利付国債（２月債）の発行予定額等 1245 日本：１０年利付国債の入札結果 1330 日本：経済同友会代表幹事会見 1500 日本：１月ユニクロ既存店売上高速報（ファーストリテ） 1515 日本：１０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外● ◇イベント 03:30 豪中銀理事会（金利発表） Feb 05:30 インド：中銀金利発表 10:00 ジョルダン・スイス中銀総裁がスイス経済と金融政策について講演 18:00 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が米経済について講演
◇決算予定 ヤフー Wednesday, 03 February, 2016---------------------------------------- 0850 日本：日銀金融政策決定会合の議事要旨（１２月１７・１８日分） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1130 日本：黒田日銀総裁講演（きさらぎ会） ●海外● ◇イベント 07:30 タイ：中銀金利発表 15:00 米財務省３・１０・３０年債入札条件 ドラギＥＣＢ総裁、クノット・オランダ中銀総裁らが独連銀主催会合で講演 Thursday, 04 February, 2016---------------------------------------- 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1030 日本：流動性供給入札 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：流動性供給入札結果 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ●海外● ◇イベント 12:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Feb 12:00 英金融政策委員会の議事要旨 Feb 12:00 英中銀四半期インフレ報告 19:00 メキシコ：中銀金利発表 Feb 22:00 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演 ＴＰＰ署名式（ニュージーランド）
◇決算予定 ダイムラー
◇休場 台湾 Friday, 05 February, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 ●海外● ◇イベント 00:30 豪中銀四半期金融政策報告 22:00 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演（現地時間４日）
◇休場 台湾 Monday, 08 February, 2016---------------------------------------- 0850 日本：日銀金融政策決定会合における主な意見（１月２８・２９日分） 0850 日本：１月貸出・預金動向（日銀） ●海外● ◇イベント Ｇ７景気先行指数（ＯＥＣＤ） ◇休場 中国、香港、台湾、韓国 Tuesday, 09 February, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本：１月マネーストック（日銀） 1500 日本：１月工作機械受注 ●海外● ◇イベント ２０１７会計年度米予算教書公表 18:00 米財務省３年債入札 ◇休場 中国、香港、台湾、韓国 Wednesday, 10 February, 2016---------------------------------------- 0850 日本：１月企業物価指数（日銀） ●海外● ◇イベント 18:00 米財務省１０年債入札 15:00 イエレン米ＦＲＢ議長が半期議会証言（下院金融委） 18:30 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演
◇休場 中国、香港、台湾、韓国 Thursday, 11 February, 2016---------------------------------------- ●海外● ◇イベント 08:30 スウェーデン：中銀金利発表 15:00 イエレン米ＦＲＢ議長が半期議会証言（上院銀行委） 15:00 米財務省インフレ連動３０年債入札条件 18:00 米財務省３０年債入札 フィリピン：中銀金利発表
◇休場 中国、台湾 Friday, 12 February, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1530 日本：１月投信概況 ●海外● ◇休場 中国、台湾
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
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