UPDATE 1-アジア通貨動向（29日）＝リンギ中心に上昇、日銀追加緩和や原油高受け

(内容を追加しました。) [シンガポール 29日 ロイター] - アジア新興国通貨市場では、日銀のマイナ ス金利採用や原油高を背景にマレーシアリンギが対ドルで3カ月半ぶり高値をつけ、域内 通貨の上昇を主導している。 日銀の追加緩和でアジアの株式市場が上昇、円が下落した。 一部のアナリストは、日銀の措置について、アジア新興国の高利回り志向の投資を促 進する可能性がある一方、世界経済の鈍化を踏まえると通貨を十分後押ししないおそれが あると指摘している。各通貨は日銀の発表後の上げ勢いを失い、韓国ウォンは一時下落し た。 東部証券(ソウル)の通貨・債券アナリストは「日銀と3月に予想される欧州中央銀 行(ECB)の追加緩和がリスク資産とアジアでのキャリー取引を支援するだろう」と指 摘。「ただ新興国の中銀の利下げにつながる可能性があり、アジア通貨にとってプラスと ばかりは言えない」と述べた。 日銀の発表後に外国勢の買いが入り、韓国の国債先物 が上昇。ただ多くのア ナリストは、金利が当面は据え置かれるとみている。 マレーシアリンギ は2.1%上昇して4.1200リンギをつけ、10月1 5日以来の高値。原油価格上昇でマレーシアの収入減への懸念が和らぎ、長期投資家の買 いが入った。リンギは今週4.2%上昇している。 OANDA(シンガポール)のシニアトレーダーは、実需系による積極的な米ドル売 りがみられるたと指摘。対アジア通貨での米ドルロング解消が続いており、ドル/リンギ に下振れ余地があるとの見方を示した。 政府が今年の財政赤字目標を国内総生産(GDP)比で3.1%とし、市場の拡大見 通しに反したこともリンギを支援した。10年国債 利回りは3.875%に 低下し、昨年5月6日以来の低水準をつけた。 台湾ドルは、月末決済に向けた輸出筋の買いで上昇。株価上昇で金融機関も買いを入 れた。ただ中銀の介入懸念で慎重姿勢がみられた。 ウォンは上昇。中銀が通貨支援へ介入している可能性がある。決済需要で輸出筋も買 いを入れた。 0605GMT(日本時間午後3時05分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 120.52 118.83 -1.40 Sing dlr 1.4216 1.4278 +0.44 Taiwan dlr 33.390 33.743 +1.06 Korean won 1197.72 1208.50 +0.90 Baht 35.73 35.82 +0.25 Peso 47.64 47.73 +0.19 Rupiah 13780.00 13870.00 +0.65 Rupee 67.88 68.23 +0.52 Ringgit 4.1200 4.2070 +2.11 Yuan 6.5760 6.5754 -0.01 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.52 120.30 -0.18 Sing dlr 1.4216 1.4177 -0.27 Taiwan dlr 33.390 33.066 -0.97 Korean won 1197.72 1172.50 -2.11 Baht 35.73 36.00 +0.76 Peso 47.64 47.06 -1.22 Rupiah 13780.00 13785.00 +0.04 Rupee 67.88 66.15 -2.55 Ringgit 4.1200 4.2935 +4.21 Yuan 6.5760 6.4936 -1.25