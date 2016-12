米金融・債券市場＝利回り低下、日銀のマイナス金利導入受け

[ニューヨーク 29日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 105*04.00 2.7468% 前営業日終盤 104*08.50 2.7882% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 102*29.00 1.9226% 前営業日終盤 102*12.00 1.9819% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*07.00 1.3296% 前営業日終盤 99*28.00 1.4010% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間16時36分 99*30.25 0.7777% 前営業日終盤 99*27.25 0.8251% 米金融・債券市場は国債利回りが低下した。日銀がマイナス金利導入を決定したこと を受け、指標10年債利回りは4カ月ぶりの低水準をつけた。 日銀は29日の金融政策決定会合で、金融機関の手元資金である当座預金の一部金利 をマイナスにする新手法を導入する形で追加緩和に踏み切った。 終盤の取引で、10年債 は17/32高、利回りは1.93%。利回り は一時、昨年10月2日以来の低水準をつけた。 朝方発表された第4・四半期の米国内総生産(GDP)速報値を受け、米債価格は一 時上げ幅を縮小する場面もあった。 第4・四半期の米GDPは年率換算で前期比0.7%増と、2.0%増となった第3 ・四半期から急減速した。ただ、内訳の消費支出は2.2%増となり、市場予想を上回っ た。 ジェフリーズのマネーマーケット・エコノミスト、トーマス・シモンズ氏は、消費支 出が「底堅い内容となったことで、低調な速報値をめぐる懸念が一部和らいだ」と述べた 。 市場の関心は今後、来週2月5日に発表される1月の米雇用統計にシフトする見通し だ。 Tボンド先物3月限 は31/32高の161━01/32。 Tノート先物3月限 は17.50/32高の129━18.50/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 6.75 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 3.25 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread -4.25 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread -12.75 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -47.25 (-0.25)