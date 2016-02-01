2日の国内・海外経済指標と行事予定

(最新情報に更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 １月マネタリーベース（日銀） 0930 閣議、閣議後会見 1030 ３０年利付国債（２月債）の発行予定額等 1030 １０年年利付国債の入札発行 1245 １０年利付国債の入札結果 1300 衆議院本会議 1330 経済同友会代表幹事会見 1430 衆議院予算委員会 1500 １月ユニクロ既存店売上高速報（ファーストリテ） 1515 １０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 決算：三菱商事、三菱電機、ヤフー、野村ＨＤ、神戸製鋼、ガンホー、任天堂 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２日（火） ◇指標 08:55 独雇用統計（連邦雇用庁） Jan 10:00 ユーロ圏失業率（統計局） Jan 10:00 ユーロ圏生産者物価指数（統計局） Dec 13:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 米自動車販売台数 Jan ◇イベント 03:30 豪中銀理事会（金利発表） Feb 05:30 インド：中銀金利発表 10:00 ジョルダン・スイス中銀総裁がスイス経済と金融政策について講演 18:00 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が米経済について講演 ◇決算予定 ヤフー、エクソンモービル、ダウ・ケミカル、ファイザー、ＵＰＳ、ＵＢＳ、ＢＰ