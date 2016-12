UPDATE 1-アジア通貨動向（1日）＝ルピアが6週間ぶり高値、日銀マイナス金利で高金利通貨に買い

(内容を追加しました。) [シンガポール 1日 ロイター] - アジア新興国通貨市場ではインドネシアルピ アが約6週間ぶりの高値をつけた。日銀がマイナス金利を導入したことを受けて高利回り 通貨に資金が向かっている。 一方、韓国ウォン は下落。1月の輸出が2009年の金融危機以来の落ち 込みとなったことが材料視された。輸出が低迷していることで韓国中銀には追加緩和策を 打ち出すよう圧力が高まるとみられる。 日銀のマイナス金利により世界的に債券価格が上昇(金利は低下)し、キャリー取引 による資金がアジア新興市場国に流入した。 ANZ(シンガポール)のシニア為替ストラテジストは「今はリスク志向の高まりで アジア通貨が恩恵を受けている」と述べ、利回りの高いルピアやインドルピー が 特に上昇する公算が大きいとの見方を示した。 「ただ、為替の競争力という点からは円安は(アジア通貨に)マイナス要因だ」とし 、「一段の円安は特にウォンや台湾ドル などを圧迫する」と分析した。 ルピアは一時1.5%高の1ドル=1万3570ルピアまで上昇し、12月22日以 来の高値をつけた。 大半のインドネシア国債 が上昇し、10年債利回り は8.1 59%と5月29日以来の低水準となった。 ウォンは一時1ドル=1210.8ウォンまで下落したが、その後は下げ幅を縮小し ている。市場関係者によると、韓国の外為当局がウォンを買い支えるために市場介入を行 ったもよう。 ソウルを拠点とする外国銀行のトレーダーは「1209ウォン付近で厚いドル売り注 目が見られる。ドルが1210ウォンを超えると当局は強力に押し下げようとしているよ うだった」と語った。 韓国の輸出業者が来週の旧正月を前にウォンを確保するため、安値で買いを入れてい るとの指摘もあった。 0505GMT(日本時間午後2時05分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 *マレーシア市場は祝日のため休場。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 121.26 121.14 -0.10 Sing dlr 1.4227 1.4240 +0.09 Taiwan dlr 33.370 33.650 +0.84 Korean won 1200.04 1199.10 -0.08 Baht 35.63 35.71 +0.22 Peso 47.68 47.65 -0.06 Rupiah 13575.00 13770.00 +1.44 Rupee 67.65 67.78 +0.20 *Ringgit 4.1550 4.1550 +0.00 Yuan 6.5793 6.5766 -0.04 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 121.26 120.30 -0.79 Sing dlr 1.4227 1.4177 -0.35 Taiwan dlr 33.370 33.066 -0.91 Korean won 1200.04 1172.50 -2.29 Baht 35.63 36.00 +1.04 Peso 47.68 47.06 -1.30 Rupiah 13575.00 13785.00 +1.55 Rupee 67.65 66.15 -2.21 Ringgit 4.1550 4.2935 +3.33 Yuan 6.5793 6.4936 -1.30