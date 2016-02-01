〔需給情報〕ＴＯＰＩＸはゴールドマンが買い越しトップ＝1日先物手口

［東京 １日 ロイター］ - 日本取引所が公表している先物取引手口情報（日中） によると、１日の市場では日経２２５期近でＪＰモルガンが売り越しトップ、野村が買い 越しトップとなった。ＴＯＰＩＸ期近ではモルガンＭＵＦＧが売り越しトップ、ゴールド マンが買い越しトップとなっている。 日経225先物取引手口情報（日中） 1 2016年02月01日 16年03月限 売り 買い 差し引き JP ﾓﾙｶﾞﾝ 2070 0 -2070 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 5543 3589 -1954 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 2543 917 -1626 日産ｾﾝﾁｭﾘｰ 1161 0 -1161 UBS 1133 0 -1133 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ 1081 0 -1081 ABNｸﾘｱ 32625 31858 -767 SBI証 1837 1536 -301 GMOｸﾘｯｸ 1103 880 -223 岡三 985 885 -100 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 1497 1464 -33 楽天 1079 1064 -15 豊 1487 1485 -2 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 927 1028 101 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 3601 3716 115 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 5985 6110 125 ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ 1720 2380 660 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 3141 3866 725 ﾄﾞｲﾂ 2119 3002 883 松井 0 931 931 SMBC日興 0 1127 1127 大和 0 1161 1161 みずほ証券 0 2048 2048 野村 2556 5712 3156 日経225先物取引手口情報（日中） 2 2016年02月01日 16年06月限 売り 買い 差し引き 三菱UFJM 20 0 -20 日産ｾﾝﾁｭﾘｰ 7 1 -6 ﾏﾈｯｸｽ 15 11 -4 松井 24 20 -4 楽天 22 19 -3 GMOｸﾘｯｸ 7 4 -3 光 2 1 -1 SBI証 16 15 -1 三京 1 0 -1 岡三 1 0 -1 だいこう 1 1 0 岩井ｺｽﾓ 1 2 1 大和 2 3 1 光世 3 5 2 IB証券 1 3 2 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 0 2 2 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 33 39 6 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 20 29 9 ABNｸﾘｱ 204 225 21 日経225ミニ先物取引手口情報（日中） 1 2016年02月01日 16年02月限 売り 買い 差し引き ABNｸﾘｱ 22447 19507 -2940 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 3455 2908 -547 日産ｾﾝﾁｭﾘｰ 192 106 -86 広田 20 0 -20 大和 53 43 -10 立花 89 90 1 だいこう 80 85 5 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 381 394 13 ﾄﾞｲﾂ 68 83 15 GMOｸﾘｯｸ 339 358 19 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 924 945 21 ﾏﾈｯｸｽ 806 830 24 IB証券 308 336 28 松井 458 492 34 岡三 64 109 45 SBI証 3278 3329 51 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 60 121 61 楽天 2938 3082 144 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 6926 7189 263 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 746 1792 1046 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ 0 1800 1800 日経225ミニ先物取引手口情報（日中） 2 2016年02月01日 16年03月限 売り 買い 差し引き ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 11338 4610 -6728 JP ﾓﾙｶﾞﾝ 3955 0 -3955 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 46918 43363 -3555 ABNｸﾘｱ 299533 297377 -2156 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 13476 11430 -2046 ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ 28531 27364 -1167 GMOｸﾘｯｸ 7660 7485 -175 株ﾄﾞｯﾄｺﾑ 19210 19060 -150 岡三 11010 10892 -118 ﾏﾈｯｸｽ 6076 6147 71 ﾗｲﾌﾞｽﾀｰ 3213 3292 79 楽天 14615 14720 105 SBI証 22987 23438 451 大和 3173 3897 724 ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 7149 7877 728 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 5663 6706 1043 日産ｾﾝﾁｭﾘｰ 5668 8260 2592 松井 30484 33090 2606 みずほ証券 3260 6577 3317 野村 0 3920 3920 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 55184 62059 6875 TOPIX先物取引手口情報（日中） 1 2016年02月01日 16年03月限 売り 買い 差し引き ﾓﾙｶﾞﾝMUFG 6150 2872 -3278 JP ﾓﾙｶﾞﾝ 4165 2549 -1616 ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ 8785 7591 -1194 B ﾊﾟﾘﾊﾞ 2352 1310 -1042 ﾆｭｰｴｯｼﾞ 7302 6604 -698 ｼﾃｨｸﾞﾙｰﾌﾟ 3693 3131 -562 三菱UFJM 972 434 -538 UBS 1956 1612 -344 ﾊﾞｰｸﾚｲｽﾞ 1235 993 -242 ABNｸﾘｱ 26358 26189 -169 SMBC日興 412 357 -55 日産ｾﾝﾁｭﾘｰ 328 320 -8 豊 532 532 0 岡三 534 547 13 大和 590 907 317 ｸﾚﾃﾞｨｽｲｽ 3813 4620 807 野村 1702 2758 1056 みずほ証券 654 2003 1349 ﾄﾞｲﾂ 2204 4378 2174 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ 2095 7108 5013 TOPIX先物取引手口情報（日中） 2 2016年02月01日 16年06月限 売り 買い 差し引き 出来ず 出来ず 出来ず