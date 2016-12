UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債利回り上昇、価格上昇行き過ぎの声

(表の値を更新しました) [ニューヨーク 1日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 104*24.50 2.7640% 前営業日終盤 105*04.00 2.7468% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間16時55分 102*21.00 1.9503% 前営業日終盤 102*29.00 1.9226% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*01.25 1.3669% 前営業日終盤 100*07.00 1.3296% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*28.75 0.8014% 前営業日終盤 99*30.25 0.7777% 米金融・債券市場は、国債利回りが上昇した。このところの債券価格急上昇が行き過 ぎだったとの見方が広がり、5日発表の1月雇用統計などで米経済の強さを見極めたいと の声が聞かれた。 終盤の取引で、10年債 は11/32安。利回りは1.97%、夜間の 取引で昨年10月2日以来の低水準となる1.91%まで低下した。年初の2.30%を 下回っている。 CIBCの米債券トレーディング部門責任者、トム・トゥッチ氏は「相場(上昇)は 行き過ぎだった」と指摘した。 今週は各種経済指標の発表が相次ぐが、最も高い注目を集めているのが、5日発表の 1月米雇用統計だ。ロイターがまとめたエコノミスト予想の中央値は、19万人の雇用増 を見込む。 利回りが現行水準から大きく低下するには、米指標が一段と弱くなる必要があるとの 指摘も聞かれる。 D・A・デイビッドソンの債券トレーディング部門バイスプレジデント、メアリ・ア ン・ハーレー氏は「(米国の)成長ペースは歴史的な低水準だが、他国ほど弱くはない。 金利(利回り)が特にこれまでのペースで低下し続けるには、国内(成長)鈍化を裏付け る一段の材料が必要だ」と話した。 Tボンド先物3月限 は16/32安の160━17/32。 Tノート先物3月限 は13/32安の129━05.50/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 6.50 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 3.00 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread -4.75 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -12.75 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -48.00 (+0.25)