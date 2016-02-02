3日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 日銀金融政策決定会合の議事要旨（１２月１７・１８日分） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1130 黒田日銀総裁講演 1400 １月消費動向調査（内閣府） 決算：日立、パナソニック、花王、武田、デンソー、ＪＸＨＤ、三菱自 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２日（火） ◇指標 08:55 独雇用統計（連邦雇用庁） Jan 10:00 ユーロ圏失業率（統計局） Jan 10:00 ユーロ圏生産者物価指数（統計局） Dec 13:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 米自動車販売台数 Jan ◇イベント 05:30 インド：中銀金利発表 10:00 ジョルダン・スイス中銀総裁がスイス経済と金融政策について講演 18:00 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が米経済について講演 ◇決算予定 ヤフー、エクソンモービル、ダウ・ケミカル、ファイザー、ＵＰＳ、ＵＢＳ、ＢＰ ３日（水） ◇指標 00:30 豪住宅着工許可件数 Dec 00:30 豪貿易収支（連邦統計局） Dec 01:45 中国サービス部門ＰＭＩ（財新） Jan 08:50 仏総合ＰＭＩ改定値 Jan 08:50 仏サービス部門ＰＭＩ改定値 Jan 08:55 独総合ＰＭＩ改定値 Jan 08:55 独サービス部門ＰＭＩ改定値 Jan 09:00 ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値 Jan 09:00 ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値 Jan 09:30 英サービス部門ＰＭＩ Jan 10:00 ユーロ圏小売売上高（統計局） Dec 12:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 13:15 全米雇用報告（ＡＤＰ） Jan 14:45 米サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） Jan 14:45 米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Jan 15:00 米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Jan ◇イベント 07:30 タイ：中銀金利発表 15:00 米財務省３・１０・３０年債入札条件 ドラギＥＣＢ総裁、クノット・オランダ中銀総裁らが独連銀主催会合で講演 ◇決算予定 ＧＭ、メルク、コムキャスト