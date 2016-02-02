アジア通貨動向（2日）＝リンギ下落、ルピアと台湾ドルが上昇

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［２日 ロイター］ - ０１３２ＧＭＴ（日本時間午前１０時３２分）現在のアジア 新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 120.82 121.00 +0.15 Sing dlr 1.4229 1.4225 -0.03 Taiwan dlr 33.375 33.670 +0.88 Korean won 1200.50 1200.50 +0.00 Baht 35.61 35.60 -0.03 Peso 47.71 47.69 -0.04 Rupiah 13610.00 13635.00 +0.18 Rupee 67.84 67.84 +0.00 Ringgit 4.1770 4.1550 -0.53 Yuan 6.5785 6.5783 -0.00 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.82 120.30 -0.43 Sing dlr 1.4229 1.4177 -0.37 Taiwan dlr 33.375 33.066 -0.93 Korean won 1200.50 1172.50 -2.33 Baht 35.61 36.00 +1.10 Peso 47.71 47.06 -1.36 Rupiah 13610.00 13785.00 +1.29 Rupee 67.84 66.15 -2.49 Ringgit 4.1770 4.2935 +2.79 Yuan 6.5785 6.4936 -1.29
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