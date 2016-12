UPDATE 1-アジア通貨動向（2日）＝リンギ主導で下落、原油安など重し

(内容を更新しました) [シンガポール 2日 ロイター] - 2日のアジア通貨市場はマレーシアリンギMY R=MY主導で下落。原油価格が下落したことや世界で製造業活動の弱い状況が続いている ことを受け、リスク志向が後退している。 リンギは政府系投資開発会社ワン・マレーシア・デベロップメント(1MDB)をめ ぐる懸念の再燃にも圧迫されている。シンガポール当局が1日、1MDBに関連したマネ ーロンダリング(資金洗浄)疑惑への捜査協力の一環で、多数の銀行口座を差し押さえた と発表したためだ。 韓国ウォン も下落。1月の消費者物価指数(CPI)上昇率が4カ月ぶり の低水準に鈍化し、中銀への利下げ圧力が強まった。 一方、台湾ドル は来週の旧正月(春節)を控えた企業の決済需要を背景に逆 行高となっている。 サムスン・フューチャーズの調査責任者は「アジア通貨を含むリスク資産はまだ上昇 の勢いがない。経済指標が急に改善する可能性もない」と指摘。 「金融緩和の波は一時的にリスク資産を救ったが、欧州中央銀行(ECB)が3月に どの程度資金を供給するのか見極める必要がある。米連邦準備理事会(FRB)が利上げ を先送りにすることも確認しなければならない」と語った。 0510GMT(日本時間午後2時10分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 120.63 121.00 +0.31 Sing dlr 1.4242 1.4225 -0.12 Taiwan dlr 33.368 33.670 +0.91 Korean won 1204.90 1200.50 -0.37 Baht 35.69 35.60 -0.25 Peso 47.75 47.69 -0.13 Rupiah 13645.00 13635.00 -0.07 Rupee 67.90 67.84 -0.09 Ringgit 4.2080 4.1550 -1.26 Yuan 6.5793 6.5783 -0.02 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.63 120.30 -0.27 Sing dlr 1.4242 1.4177 -0.46 Taiwan dlr 33.368 33.066 -0.91 Korean won 1204.90 1172.50 -2.69 Baht 35.69 36.00 +0.87 Peso 47.75 47.06 -1.45 Rupiah 13645.00 13785.00 +1.03 Rupee 67.90 66.15 -2.58 Ringgit 4.2080 4.2935 +2.03 Yuan 6.5793 6.4936 -1.30