米金融・債券市場＝国債利回り9カ月ぶり低水準、原油安で

[ニューヨーク 2日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間16時03分 106*24.50 2.6691% 前営業日終盤 104*24.50 2.7640% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間16時02分 103*15.00 1.8603% 前営業日終盤 102*21.00 1.9503% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間16時00分 100*14.75 1.2794% 前営業日終盤 100*01.25 1.3669% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間15時52分 100*00.25 0.7460% 前営業日終盤 99*28.75 0.8014% 米金融・債券市場は、国債利回りが9カ月ぶり低水準に下がった。原油相場が再び下 落し、国内経済成長鈍化への懸念も広がる中、安全資産とされる債券需要が増大した。 終盤の取引で、10年債 は30/32高。利回りは1.864%と、テ クニカル抵抗線の1.904%を割り込み、昨年4月28日以来の低水準だった。年初の 2.30%を下回る。 2日の原油先物市場で米原油先物 が一時30ドルを割り込んだ。石油輸出国機 構(OPEC)とロシアの協調減産をめぐる観測が後退、今後気温が緩むとの予想なども 売りにつながった。 今週は各種経済指標の発表が相次ぐ。米経済の強さをさらに示す兆候が出ないかに投 資家の注目が集まる。 景気加速を示す統計が出れば、債券が売られやすい展開となる可能性を指摘する声も 、一部市場関係者から聞かれる。 ウェルズ・ファーゴ・ファンズ・マネジメントの首席債券ストラテジスト、ジム・コ チャン氏は「現時点で景気後退間近と市場は織り込んでいる」と分析。「より高い成長を 示す指標が出れば、債券市場の重しになるだろう」と話した。 5日発表の1月米雇用統計で、ロイターがまとめたエコノミスト予想の中央値は19 万人の雇用増を見込む。 Tボンド先物3月限 は2━16/32高の163.01/32。 Tノート先物3月限 は29.5/32高の130━03/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 6.25 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 3.50 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread -4.50 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread -12.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -48.00 (-0.25)