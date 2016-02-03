4日の国内・海外経済指標と行事予定

(最新情報に更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 0855 衆議院予算委員会 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 流動性供給入札 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 流動性供給入札結果 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 決算：東芝、シャープ、マツダ、ＪＴ、三井物産、三菱重、富士重、三菱ケミ ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２月４日（木） 12:30 米企業人員削減数（チャレンジャー社） Jan 13:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 13:30 米労働生産性・単位労働コスト速報値 Q4 15:00 米製造業新規受注（商務省） Dec 15:00 米耐久財受注改定値（商務省） Dec ◇イベント 08:00 ドラギＥＣＢ総裁が講演 08:15 米ボストン地区連銀がローゼングレン総裁の講演原稿公表（予定） 12:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Feb 12:00 英金融政策委員会の議事要旨 Feb 12:00 英中銀四半期インフレ報告 13:30 カプラン米カンザスシティー地区連銀総裁、米経済について講演 19:00 メキシコ：中銀金利発表 Feb 22:00 メスター米クリーブランド地区連銀総裁、経済見通しと金融政策について講演 ＴＰＰ署名式（ニュージーランド） ◇決算予定 ダイムラー、クレディ・スイス、ロイヤル・ダッチ・シェル、アストラゼネカ ◇休場 台湾