UPDATE 1-アジア通貨動向（3日）＝原油安で下落、ウォンは5年半ぶり安値

(内容を更新しました) [シンガポール 3日 ロイター] - 3日のアジア新興国通貨市場は軟調。原油価 格の下落を受け、リスク資産からの資金逃避が見られている。韓国ウォン は5 年半ぶり安値をつけた。 インドネシアルピア は1%安。外国銀行から売りが出ており、一部の政府債 価格も下落している。 マレーシアリンギ も値下がり。同国の石油・ガス収入をめぐる懸念からオフ ショアファンドの売りが出ている。 原油価格の持続的な下落を背景に、アジア新興国市場の通貨や株式などリスク資産が 打撃を受けている。 財新/マークイットがこの日発表した1月の中国サービス部門購買担当者景気指数 (PMI)は景況改善と悪化の節目となる50を大きく上回り、6カ月ぶりの高水準とな ったが、市場の反応は薄い。 スコシアバンク(香港)のアジア新興国通貨ストラテジストは「われわれは今年のア ジア通貨について弱気な見通しを持っており、ドルが対アジア通貨で下落した際には押し 目買いを入れる意向だ」と語った。 また「アジア通貨の支援になり得る材料には、中国の状況改善や原油価格の小幅な上 昇、米フェデラルファンド(FF)金利の据え置き、欧州中央銀行(ECB)と日銀によ る大規模な緩和措置があるが、これらは上期には不可能とみられる」と指摘した。 ウォンは1.1%安の1ドル=1221.1ウォンと2010年7月以来の安値をつ けた。旧正月を控えた輸出企業の決済需要が見られたものの、国内外の投資家からそれを 上回る売りが出た。 市場筋によると、1220ウォン近辺で当局が一段の下落を阻止するため介入したも よう。 ルピアは海外勢の売りに加え、インターバンク投機筋からの売り圧力にも直面した。 0520GMT(日本時間午後2時20分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 CURRENCIES VS U.S. DOLLAR Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 119.54 119.95 +0.34 Sing dlr 1.4332 1.4302 -0.21 Taiwan dlr 33.551 33.680 +0.38 Korean won 1218.80 1207.40 -0.94 Baht 35.82 35.76 -0.17 Peso 47.89 47.74 -0.31 Rupiah 13820.00 13680.00 -1.01 Rupee 68.23 67.98 -0.37 Ringgit 4.2380 4.2075 -0.72 Yuan 6.5799 6.5800 +0.00 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 119.54 120.30 +0.64 Sing dlr 1.4332 1.4177 -1.08 Taiwan dlr 33.551 33.066 -1.45 Korean won 1218.80 1172.50 -3.80 Baht 35.82 36.00 +0.50 Peso 47.89 47.06 -1.73 Rupiah 13820.00 13785.00 -0.25 Rupee 68.23 66.15 -3.05 Ringgit 4.2380 4.2935 +1.31 Yuan 6.5799 6.4936 -1.31