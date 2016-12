UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債利回り上昇、原油・株高受け

(表を更新しました) [ニューヨーク 3日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 105*29.00 2.7096% 前営業日終盤 106*30.00 2.6611% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 103*08.50 1.8826% 前営業日終盤 103*17.50 1.8517% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*16.00 1.2712% 前営業日終盤 100*15.50 1.2745% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*01.50 0.7262% 前営業日終盤 100*00.50 0.7421% 米金融・債券市場は、国債利回りが上昇した。国内サービス部門のさえない指標を受 けて一時、1年ぶりの低水準をつけたが、原油や株式相場が上昇、国債が売られた。 終盤の取引で、10年債 の利回りは一時、テクニカル抵抗線を割り込み 、1.7930%と昨年2月5日以来の低水準をつける場面があった。その後、1.88 3%まで上昇した。 米供給管理協会(ISM)が発表した、1月のISM非製造業総合指数(NMI)は 53.5で、2014年2月以来の低水準となった。 ジャニー・モンゴメリー・スコットの首席債券ストラテジスト、ガイ・ルバス氏は、 長期国債利回りの上昇について、国内経済成長への懸念が存在することを示すと話した。 この日の原油相場は8%上昇、株式市場も終盤にかけて、おおむねプラスに転じた。 ニューヨーク(NY)連銀のダドリー総裁は、昨年12月の米利上げ以降、金融状 況は著しく引き締められており、金融当局者はこうした状況が継続するなら考慮する必要 があるとの見解を示した。 フェデラルファンド先物市場 は、年内の米利上げはなくなったとの見方を織り 込んでいる。 市場では、日銀のマイナス金利導入を受け、日欧国債より利回りが高い米国債への需 要を押し上げたという指摘も聞かれた。 米財務省は、第1・四半期の国債入札規模を全般的に縮小し、短期証券(Tビル)の 発行額を増やす方針を示した。 Tボンド先物3月限 は21/32安の162.12/32。 Tノート先物3月限 は2.5/32安の130━00.5/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 5.75 (-0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 2.00 (-1.25) U.S. 5-year dollar swap spread -6.00 (-1.25) U.S. 10-year dollar swap spread -14.50 (-1.75) U.S. 30-year dollar swap spread -49.50 (-1.00)