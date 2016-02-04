5日の国内・海外経済指標と行事予定

(最新情報に更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0825 閣議、閣議後会見 0850 １月末外貨準備高 0900 衆議院予算委員会 1030 流動性供給入札の発行予定額等 1400 １２月景気動向指数 東証１部指定 アイ・オー・データ機器 東証２部から 市場変更 ムゲンエステート が東証１部に マザーズから 決算：トヨタ、タカタ、ＮＴＴ、住友商事、石油資源開発、丸紅、オリンパス ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２月５日（金） ◇指標 00:30 豪小売売上高（連邦統計局） Dec 04:00 インドネシア：ＧＤＰ Q4 07:00 独鉱工業受注（経済技術省） Dec 07:45 仏貿易収支（税関） Dec 13:30 米貿易収支（商務省） Dec 13:30 米雇用統計（労働省） Jan 20:00 米消費者信用残高（ＦＲＢ） Dec ◇イベント 22:00 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演（現地時間４日） 00:30 豪中銀四半期金融政策報告 ◇決算予定 ＢＮＰパリバ、ボルボ ◇休場 台湾