再送-UPDATE 1-アジア通貨動向（4日）＝大半が上昇、緩やかな米利上げ見込む

(表組を修正しました) [シンガポール 4日 ロイター] - 4日のアジア新興国通貨は、大半が上昇した 。米連邦準備理事会(FRB)当局者の発言を受けて、より緩やかな米利上げペースを予 想する向きが増え、アジア通貨に対してドル持ち高を縮小する動きが加速した。 マレーシアリンギ は薄商いのなか、2%近く急伸している。ドル安や減産観 測で、原油価格が上昇したことが好感されている。 ストップロスのドル売りを受けて韓国ウォン が上昇。債券絡みの資金流入 を背景に、インドネシアルピア も買われた。 米ニューヨーク(NY)連銀のダドリー総裁は3日、昨年12月の米利上げ以降、金 融状況は著しくタイトになったと主張。こうした状況が継続するなら、金融当局者は考慮 する必要があるとの見解を示した。 メイバンクのシニアアナリスト、クリストファー・ウォン氏は「市場はドルを売る口 実を探しているようだ」と指摘。「日銀や欧州中央銀行(ECB)など他の主要国中銀の 措置とも合わせて、緩和的な世界の金融情勢は、円を除くアジア通貨を一時的に支援して いる」と語った。 0505GMT(日本時間午後2時5分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は 以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 117.87 117.91 +0.03 Sing dlr 1.4151 1.4140 -0.08 Taiwan dlr 33.377 33.808 +1.29 Korean won 1202.30 1219.30 +1.41 Baht 35.62 35.82 +0.56 Peso 47.75 47.86 +0.24 Rupiah 13675.00 13750.00 +0.55 Rupee 67.85 68.07 +0.34 Ringgit 4.1520 4.2200 +1.64 Yuan 6.5778 6.5764 -0.02 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 117.87 120.30 +2.06 Sing dlr 1.4151 1.4177 +0.18 Taiwan dlr 33.377 33.066 -0.93 Korean won 1202.30 1172.50 -2.48 Baht 35.62 36.00 +1.07 Peso 47.75 47.06 -1.43 Rupiah 13675.00 13785.00 +0.80 Rupee 67.85 66.15 -2.50 Ringgit 4.1520 4.2935 +3.41 Yuan 6.5778 6.4936 -1.28