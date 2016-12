米金融・債券市場＝国債利回り低下、さえない指標などで

[ニューヨーク 4日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間16時20分 106*11.50 2.6882% 前営業日終盤 105*29.00 2.7096% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間16時20分 103*16.50 1.8549% 前営業日終盤 103*08.50 1.8826% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間16時16分 100*20.50 1.2421% 前営業日終盤 100*16.00 1.2712% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間16時15分 100*02.50 0.7103% 前営業日終盤 100*01.50 0.7262% 米金融・債券市場は、国債利回りが低下した。国内成長が弱まった ことを示す指標が出たほか、5日の雇用統計発表を前に、追加利上げを 見込んだ取引を手じまう動きがみられた。 終盤の取引で、10年債 は6/32高。利回りは1. 86%と、前日終盤の1.88%から低下した。 米労働省が発表した、新規失業保険週間申請件数は予想を上回る増 加となり、景気減速と株安を受け労働市場が失速している可能性が示さ れた。 バークレイズのアナリスト、アムラット・ナシカー氏は「米指標が 減速を示し、利上げ幅も連邦準備理事会(FRB)が以前示したほどに はならないと市場はみている」と語った。 市場ではこれまで、追加利上げ観測が広がっていた。 クレディ・アグリコルの米債取引責任者、ダン・マルホーランド氏 によると、利回り曲線がフラット化して利上げに最も敏感とされる5年 債など中期国債の利回りが上昇する、といった見方が出ていた。 ただ、こうした予想に基づく取引を手じまう動きがみられ、債券市 場がかなり大きく変動したという。 5年債と30年債の利回り格差 は145bpに拡大 、3カ月ぶりの大きさとなった。 Tボンド先物3月限 は12/32高の162.24/32。 Tノート先物3月限 は8/32高の130━08.5/32 。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 7.25 (+1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 3.75 (+1.75) U.S. 5-year dollar swap spread -3.75 (+2.25) U.S. 10-year dollar swap spread -11.00 (+3.75) U.S. 30-year dollar swap spread -45.75 (+3.75)