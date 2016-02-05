［東京 ５日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Friday, 05 February, 2016---------------------------------------- ●海外● ◇イベント 22:00 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演（現地時間４日） 00:30 豪中銀四半期金融政策報告
◇決算予定 ＢＮＰパリバ ボルボ
◇休場 台湾 Saturday, 06 February, 2016---------------------------------------- 米共和党大統領候補テレビ討論会 Sunday, 07 February, 2016---------------------------------------- 中国春節（１３日まで） Monday, 08 February, 2016---------------------------------------- 0850 日本：日銀金融政策決定会合における主な意見（１月２８・２９日分） 0850 日本：１月貸出・預金動向（日銀） 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（1月分） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1530 日本：経団連会長会見 ●海外● ◇イベント Ｇ７景気先行指数（ＯＥＣＤ） ◇休場 中国、香港、台湾、韓国、ブラジル Tuesday, 09 February, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本：１月マネーストック（日銀） 1030 日本：３０年利付国債の入札発行 1030 日本：２０年利付国債（２月債）の発行予定額等 1245 日本：３０年利付国債の入札結果 1400 日本：日商会頭会見 1500 日本：１月工作機械受注 1515 日本：３０年利付国債の第II非価格競争入札結果 ●海外● ◇イベント ２０１７会計年度米予算教書公表 18:00 米財務省３年債入札 ◇休場 中国、香港、台湾、韓国、ブラジル
Wednesday, 10 February, 2016---------------------------------------- 0850 日本：１月企業物価指数（日銀） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（２月１７日入札予定分） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（２月１８日入札予定分） 1030 日本：５年利付国債（２月債）の発行予定額等 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 ●海外● ◇イベント 15:00 イエレン米ＦＲＢ議長が半期議会証言（下院金融委） 18:00 米財務省１０年債入札 18:30 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演
◇休場 中国、香港、台湾、韓国 Thursday, 11 February, 2016---------------------------------------- ●海外● ◇イベント 08:30 スウェーデン：中銀金利発表 15:00 イエレン米ＦＲＢ議長が半期議会証言（上院銀行委） 15:00 米財務省インフレ連動３０年債入札条件 18:00 米財務省３０年債入札 フィリピン：中銀金利発表
◇休場 中国、台湾 Friday, 12 February, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1030 日本：流動性供給入札 1245 日本：流動性供給入札結果 1530 日本：１月投信概況 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ●海外● ◇イベント 15:00 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が家計債務に関する討論会に参加
◇休場 中国、台湾 Sunday, 14 February, 2016---------------------------------------- ポルトガル大統領選第２回投票 Monday, 15 February, 2016---------------------------------------- 1330 日本：12月第３次産業活動指数 ●海外● ◇休場 米国（プレジデンツデー） Tuesday, 16 February, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1300 日本：1月マンション発売（不動産経済研究所） ●海外● ◇イベント 14:00 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演 韓国：中銀金利発表 Feb Wednesday, 17 February, 2016---------------------------------------- ●海外● ◇イベント 19:00 １月２６─２７日の米ＦＯＭＣ議事要旨発表 Thursday, 18 February, 2016---------------------------------------- 1030 日本：石田日銀審議委員講演（福岡） 1330 日本IBMとソフトバンク、IBM Watson日本語版に関する記者発表会 1430 日本：石田日銀審議委員会見（福岡） ●海外● ◇イベント 15:00 米財務省変動金利２年・２年・５年・７年債入札条件 18:00 米財務省インフレ連動３０年債入札 20:30 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が経済見通しについて講演 ＥＵ首脳会議（１９日まで） Friday, 19 February, 2016---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 ●海外● ◇イベント 13:00 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演 ＥＵ首脳会議（最終日）
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
here?
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目の商品
円安黙認は外交成果か
トランプ氏が日本叩きや円安批判を控えているのは幸運ではなく、日本の外交成果かもしれないと野村証券の池田雄之輔氏は指摘。 記事の全文
円は5年ぶり最強通貨へ
円は過去２カ月ほど独歩安となっているが、１年を通して見れば５年ぶりに最強通貨となる見通しだとＪＰモルガンの佐々木融氏は指摘。 記事の全文