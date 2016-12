アジア通貨動向（5日）＝大半が上昇、米雇用統計控え

[シンガポール 5日 ロイター] - アジア通貨市場は、米雇用統計の発表を前に 大半が上昇している。米連邦準備理事会(FRB)の利上げがこれまで想定されていたよ りもゆっくりとしたペースになるとの見方を背景に、週間ベースでも上昇する見通し。 ドル が主要通貨に対して15週間ぶり低水準をつける中、アジア通貨の買い戻 しが広がっている。 シンガポールドル の上げが特に目立ち、今週に入り1.7%上昇している。 週間の上昇率はアジア通貨の中で一番大きくなる見通し。 インドネシアルピア は今週1.3%上昇した。タイバーツ は今週0 .6%、マレーシアリンギ は0.4%、それぞれ上昇している。 韓国ウォン は、ストップロスのドル売りや輸出業者の決済需要で今週の上 昇率は0.1%になる見通し。 0550GMT(日本時間午後2時50分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 116.86 116.77 -0.08 Sing dlr 1.3989 1.3973 -0.11 Taiwan dlr 33.265 33.608 +1.03 Korean won 1197.70 1202.10 +0.37 Baht 35.51 35.55 +0.11 Peso 47.74 47.78 +0.07 Rupiah 13590.00 13635.00 +0.33 Rupee 67.64 67.54 -0.14 Ringgit 4.1350 4.1530 +0.44 Yuan 6.5687 6.5646 -0.06 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 116.86 120.30 +2.94 Sing dlr 1.3989 1.4177 +1.34 Taiwan dlr 33.265 33.066 -0.60 Korean won 1197.70 1172.50 -2.10 Baht 35.51 36.00 +1.38 Peso 47.74 47.06 -1.42 Rupiah 13590.00 13785.00 +1.43 Rupee 67.64 66.15 -2.20 Ringgit 4.1350 4.2935 +3.83 Yuan 6.5687 6.4936 -1.14