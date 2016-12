米金融・債券市場＝国債価格が上昇、原油安や中国懸念で

[ニューヨーク 5日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 106*22.00 2.6727% 前営業日終盤 106*18.00 2.6786% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 103*20.00 1.8426% 前営業日終盤 103*19.00 1.8463% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*19.75 1.2467% 前営業日終盤 100*21.75 1.2340% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*01.25 0.7300% 前営業日終盤 100*02.75 0.7064% 米金融・債券市場は、国債価格が上昇した。1月の雇用統計で賃金が増えたことを受 け伸び悩んだが、原油安、株安への懸念が広がり、安全資産とされる債券が買われた。 中国人民元切り下げの可能性などにも懸念が広がり、より低リスクとされる資産に需 要が集まった。 終盤の取引で、10年債 は5/32高。利回りは1.85%と、前日終 盤の1.86%から低下した。 米労働省が発表した1月の雇用統計は、非農業部門雇用者数が15万1000人増と 、市場予想ほど伸びなかった。ただ、時間当たり賃金が0.12ドル(0.5%)増えた 。 賃金増を受け、連邦準備理事会(FRB)が年内利上げに踏み切るとの見方が強まり 、債券市場が伸び悩む場面もあった。 ベネズエラのデル・ピノ石油・鉱業相と、サウジアラビアのヌアイミ石油相が7日に 会談する予定を控え、原油相場は5日午後下落した。 CIBCの米債券トレーディング部門責任者、トム・トゥッチ氏は「中国をめぐって 多くの観測、憶測が出ている」と指摘。この日に米国債を売ろうと考える投資家はいない との見方を示した。 市場では、中国や世界の景気減速懸念が広がっているほか、米国債利回りが日本や欧 州よりも高いことを受け、米国債には今後も需要が集まるとみられている。 日銀が先週、マイナス金利を導入するなどの動きもあった。オッペンハイマーファン ズのシニア・クライアント・ポートフォリオ・マネジャー、アイラ・ジャージー氏は「F RBが政策を据え置いても、他の中銀が緩和に踏み切れば、(より高い)利回りを求める 動きは続くだろう」と語った。 Tボンド先物3月限 は16/32高の163━08/32。 Tノート先物3月限 は3/32高の130━11.5/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 8.75 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 4.50 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread -3.00 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread -9.00 (+1.75) U.S. 30-year dollar swap spread -43.50 (+1.75)