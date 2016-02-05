〔表〕ＩＭＭ通貨先物の取組＝ＣＦＴＣ（2月2日終了週）

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［５日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表したＩＭＭ通貨先 物の非商業（投機）部門の取組は以下のとおり。 円 Feb. 2, 2016 week Prior week Long 82,108 92,628 Short 44,863 42,602 Net 37,245 50,026 ユーロ Feb. 2, 2016 Prior week week Long 96,012 71,446 Short 183,085 198,661 Net -87,073 -127,215 ポンド Feb. 2, 2016 Prior week week Long 32,737 34,696 Short 77,755 82,233 Net -45,018 -47,537 スイスフラン Feb. 2, 2016 Prior week week Long 25,970 24,932 Short 30,665 29,435 Net -4,695 -4,503 カナダドル Feb. 2, 2016 Prior week week Long 30,069 32,767 Short 82,489 99,586 Net -52,420 -66,819 豪ドル Feb. 2, 2016 Prior week week Long 51,397 46,281 Short 77,565 79,079 Net -26,168 -32,798 メキシコペソ Feb. 2, 2016 Prior week week Long 24,958 28,487 Short 103,552 105,094 Net -78,594 -76,607 ニュージーランドドル Feb. 2, 2016 Prior week week Long 13,492 15,166 Short 21,928 20,566 Net -8,436 -5,400 ＊詳細は以下をご覧ください。 here
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