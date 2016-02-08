新規上場企業の横顔：フィット（3月11日マザーズ上場）

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［東京 ８日 ロイター］ - ３月１１日にマザーズ上場予定の「フィット」<1436.T >の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 徳島県徳島市川内町加賀須野 ≪事業内容≫ 規格住宅や規格戸建賃貸住宅の販売及び太陽光発電施設の販売 ≪代表者≫ 代表取締役社長 鈴江崇文 ≪資本金≫ 4761万円 ≪発行済み株式数≫ 320万株（2016年2月5日） ≪従業員数≫ 63名（2015年12月31日現在） ≪業績≫ 2015年3月期 2014年3月期 売上高（千円） 7,033,371 5,135,191 経常利益（千円） 1,091,266 625,017 当期利益（千円） 714,127 373,423 １株当たり利益（円） 223.16 143.53 １株当たり純資産（円） 372.79 149.62 配当（円） - - 注）2014年1月30日付けで、1株を20株に分割 ≪総資産≫ （千円） 4,151,904（2015年3月期） ≪株主資本≫ （千円） 1,192,912（2015年3月期） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） エフピーライフ 74.31 2,400,000 鈴江 崇文 19.82 640,000 尾_ 昌宏 5.02 162,000 川_ 和久 0.19 6,000 臼杵 一実 0.05 1,600 中田 真也 0.05 1,600 前田 貴博 0.05 1,600 佐伯 卓彦 0.05 1,600 ≪監査人≫ 有限責任監査法人トーマツ ≪株式名簿管理人≫ 三菱ＵＦＪ信託銀行 ≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ ２０１６年２月２２日 ≪ブック・ビルディング期間≫ ２０１６年２月２４日から２０１６年３月１日 ≪公開価格の決定日≫ ２０１６年３月２日 ≪申込期間≫ ２０１６年３月４日から２０１６年３月９日 (以上、２０１６年２月５日現在) ＊新規上場銘柄一覧 - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ ＩＰＯ値下がり率トップ５ 新規株式公開情報
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