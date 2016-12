米金融・債券市場＝国債価格急上昇、原油安や成長懸念で

[ニューヨーク 8日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間16時14分 108*17.50 2.5864% 前営業日終盤 106*22.00 2.6727% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間16時14分 104*12.00 1.7602% 前営業日終盤 103*20.00 1.8426% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間16時14分 100*30.75 1.1756% 前営業日終盤 100*19.75 1.2467% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間16時11分 100*04.50 0.6782% 前営業日終盤 100*01.25 0.7300% 米金融・債券市場は国債価格が急上昇、10年債利回りが1年ぶり低水準をつけた。 株式、原油相場が下落、世界経済減速への懸念が根強く残る中、安全資産とされる債券需 要が増大した。 10年債利回り が一時、1年ぶり低水準の1.735%まで低下。30 年債利回り は昨年4月以来の低水準、2.561%、2年債利回りUS2YT=RR も10月以来の低水準となる0.658%をつけた。 終盤の取引で、10年債は1━00/32高。利回りは1.738%と、5日の1. 848%から低下した。 30年債は2━16/32高。利回りは2.564%と、5日終盤の2.681%か ら低下した。 中国人民銀行(中央銀行)が7日発表した1月末時点の外貨準備高は、2012年5 月以来の低水準となった。前月比マイナスは3カ月連続で、人民元の下落と資金流出を食 い止めるため、中銀がドル売りを出していたとみられる。 一方で、米労働省が発表した1月の雇用統計は賃金が増加、連邦準備理事会(FRB )が年内利上げに踏み切るとの見方が広がり、安全とされる資産に投資資金を逃避させる 動きが強まった。 カンター・フィッツジェラルドの米国債ストラテジスト、ジャスティン・レデラー氏 は「世界は完全にリスクオフの状態で、米国債が顕著に、はっきりとした形で恩恵を受け た」と話した。 Tボンド先物3月限 は2━25/32高の166━01/32。 Tノート先物3月限 は30/32高の131━09.5/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 10.25 (+1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 6.00 (+1.25) U.S. 5-year dollar swap spread -0.50 (+2.50) U.S. 10-year dollar swap spread -7.00 (+2.00) U.S. 30-year dollar swap spread -41.50 (+1.75)