〔マーケットアイ〕株式：寄り前の板状況、主力輸出株が売り優勢

［東京 ９日 ロイター］ -
＜０８：３２＞ 寄り前の板状況、主力輸出株が売り優勢
市場関係者によると、寄り前の板状況は、トヨタ自動車 、ホンダ 、キヤノン 、ソニー 、パナソニック などの主力輸出株が売り優勢。指数寄与度の大きいファーストリテイリング 、ファナック も売り優勢となっている。
大手銀行株では、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 、三井住友フィナンシャルグループ 、みずほフィナンシャルグループ がいずれも売り優勢となっている。
（ロイター日本語ニュース 金融マーケットチーム E-mail：scoopeqt@thomsonreuters.com 電話：03-6441-1787）
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