10日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 衆議院予算委員会・集中審議 0850 1月企業物価指数(日銀) 1020 国庫短期証券の発行予定額等(2月17日入札予定分) 1020 国庫短期証券の発行予定額等(2月18日入札予定分) 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 5年利付国債(2月債)の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1400 財政制度審議会・国有財産分科会 決算:ソフトバンク、日産自、サッポロHD ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 2月10日(水) ◇指標 07:45 仏鉱工業生産(INSEE) Dec 09:30 英鉱工業生産(国立統計局) Dec 12:00 米住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) w/e 19:00 米財政収支(財務省) Jan ◇イベント 18:00 米財務省10年債入札 15:00 イエレン米FRB議長が半期議会証言(下院金融委) 18:30 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 ◇決算予定 1200 Time Warner Inc Q4 2100 Tesla Motors Inc Q4 2105 Cisco Sytems Inc Q2 2110 Twitter Inc Q4 ◇休場 中国、香港、台湾、韓国