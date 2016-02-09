10日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 衆議院予算委員会・集中審議 0850 １月企業物価指数（日銀） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（２月１７日入札予定分） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（２月１８日入札予定分） 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 ５年利付国債（２月債）の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1400 財政制度審議会・国有財産分科会 決算：ソフトバンク、日産自、サッポロＨＤ ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２月１０日（水） ◇指標 07:45 仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） Dec 09:30 英鉱工業生産（国立統計局） Dec 12:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 19:00 米財政収支（財務省） Jan ◇イベント 18:00 米財務省１０年債入札 15:00 イエレン米ＦＲＢ議長が半期議会証言（下院金融委） 18:30 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 ◇決算予定 1200 Time Warner Inc Q4 2100 Tesla Motors Inc Q4 2105 Cisco Sytems Inc Q2 2110 Twitter Inc Q4 ◇休場 中国、香港、台湾、韓国