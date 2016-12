米金融・債券市場＝国債価格やや上昇、安全資産に需要

[ニューヨーク 9日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間16時46分 109*08.50 2.5535% 前営業日終盤 108*25.00 2.5756% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間16時45分 104*21.00 1.7294% 前営業日終盤 104*15.50 1.7483% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間16時46分 101*02.00 1.1545% 前営業日終盤 101*00.75 1.1627% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間16時37分 100*03.50 0.6940% 前営業日終盤 100*04.75 0.6742% 米金融・債券市場は、国債価格がやや上昇した。世界成長鈍化を懸念する投資家の需 要が株式でなく、安全資産とされる米国債に向かった。 金融機関がエネルギー部門の影響を受けるとの懸念や、利上げペースが想定以上に鈍 くなるという観測も、米国債利回りを押し下げた。 5年債利回り は1.10%と、2013年6月以来の低水準をつけた。 終盤の取引で、10年債 は2/32高。利回りは1.731%と、8日 終盤の1.735%から低下した。 30年債 は4/32高。利回りは2.555%で、8日の2.56%か ら下がった。 ただ、国債価格の上昇は限られた。テクノロジー銘柄上昇の勢いが、エネルギー、金 融銘柄の下落を上回ると期待した投資家が株式に買いをいれ、株式相場が散発的に好転し たためだ。 野村証券インターナショナル(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、スタンレー・ サン氏は、「投資家はなおも弱気だ」と指摘した。 USバンク・ウエルスマネジメント(オレゴン州)の債券調査部門責任者、ジェニフ ァー・ベイル氏は「中国をめぐる懸念から始まって、原油安で懸念が深まり、金融部門の 懸念につながった」と話した。 連邦準備理事会(FRB)のイエレン議長が10日に行う議会証言を、市場は注視し ている。 世界景気減速への懸念が広がり、日欧の国債利回りと比べて米国債利回りが高いこと を受け、米国債に需要が集まり続けるとみられている。 Tボンド先物3月限 は3/32高の166━04/32。 Tノート先物3月限 は0.5/32高の131━10/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 6.75 (-3.00) U.S. 3-year dollar swap spread 3.25 (-1.75) U.S. 5-year dollar swap spread -3.00 (-1.50) U.S. 10-year dollar swap spread -10.25 (-2.50) U.S. 30-year dollar swap spread -44.75 (-2.25)