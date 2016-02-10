12日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議、閣議後会見 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1030 流動性供給入札 1245 流動性供給入札結果 1530 １月投信概況 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 決算：日本郵政、ユニ・チャーム、サントリーＢＦ、楽天、ラオックス ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２月１０日（水） 07:45 仏鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） Dec 09:30 英鉱工業生産（国立統計局） Dec 12:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 19:00 米財政収支（財務省） Jan ◇イベント 18:00 米財務省１０年債入札 14:00 プラートＥＣＢ専務理事が講演 15:00 イエレン米ＦＲＢ議長が半期議会証言（下院金融委） 15:30 ルー米財務長官が２０１７年度予算について議会証言（上院財政委） 18:30 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 ◇決算予定 1200 Time Warner Inc Q4 2100 Tesla Motors Inc Q4 2105 Cisco Sytems Inc Q2 2110 Twitter Inc Q4 ◇休場 中国、香港、台湾、韓国 ２月１１日（木） 13:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e ◇イベント 08:00 フィリピン：中銀金利発表 08:30 スウェーデン：中銀金利発表 15:00 イエレン米ＦＲＢ議長が半期議会証言（上院銀行委） 15:00 ルー米財務長官が２０１７年度予算について議会証言（下院歳入委） 15:00 米財務省インフレ連動３０年債入札条件 18:00 米財務省３０年債入札 ◇決算予定 06:00 Nokia Q4 、Rio Tinto full year 11:00 Time Inc Q4 11:30 PepsiCo Inc Q4 21:00 American International Group Inc Q4 ◇休場 中国、台湾 ２月１２日（金） 07:00 独卸売物価指数（連邦統計庁） Jan 07:00 独消費者物価指数改定値（連邦統計庁） Jan 07:00 独ＧＤＰ速報値（連邦統計庁） Q4 10:00 ユーロ圏鉱工業生産（統計局） Dec 10:00 ユーロ圏ＧＤＰ速報値（統計局） Q4 13:30 米輸出入物価（労働省） Jan 13:30 米小売売上高（商務省） Jan 14:55 米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Feb 15:00 米企業在庫（商務省） Dec ◇イベント 15:00 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が家計債務に関する討論会に参加 ◇休場 中国、台湾