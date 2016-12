12日の国内・海外経済指標と行事予定

*指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議、閣議後会見 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) 1030 流動性供給入札 1245 流動性供給入札結果 1530 1月投信概況 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 決算:日本郵政、ユニ・チャーム、サントリーBF、楽天、ラオックス ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 2月10日(水) 07:45 仏鉱工業生産(INSEE) Dec 09:30 英鉱工業生産(国立統計局) Dec 12:00 米住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) w/e 19:00 米財政収支(財務省) Jan ◇イベント 18:00 米財務省10年債入札 14:00 プラートECB専務理事が講演 15:00 イエレン米FRB議長が半期議会証言(下院金融委) 15:30 ルー米財務長官が2017年度予算について議会証言(上院財政委) 18:30 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 ◇決算予定 1200 Time Warner Inc Q4 2100 Tesla Motors Inc Q4 2105 Cisco Sytems Inc Q2 2110 Twitter Inc Q4 ◇休場 中国、香港、台湾、韓国 2月11日(木) 13:30 米新規失業保険申請件数(労働省) w/e ◇イベント 08:00 フィリピン:中銀金利発表 08:30 スウェーデン:中銀金利発表 15:00 イエレン米FRB議長が半期議会証言(上院銀行委) 15:00 ルー米財務長官が2017年度予算について議会証言(下院歳入委) 15:00 米財務省インフレ連動30年債入札条件 18:00 米財務省30年債入札 ◇決算予定 06:00 Nokia Q4 、Rio Tinto full year 11:00 Time Inc Q4 11:30 PepsiCo Inc Q4 21:00 American International Group Inc Q4 ◇休場 中国、台湾 2月12日(金) 07:00 独卸売物価指数(連邦統計庁) Jan 07:00 独消費者物価指数改定値(連邦統計庁) Jan 07:00 独GDP速報値(連邦統計庁) Q4 10:00 ユーロ圏鉱工業生産(統計局) Dec 10:00 ユーロ圏GDP速報値(統計局) Q4 13:30 米輸出入物価(労働省) Jan 13:30 米小売売上高(商務省) Jan 14:55 米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Feb 15:00 米企業在庫(商務省) Dec ◇イベント 15:00 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が家計債務に関する討論会に参加 ◇休場 中国、台湾