UPDATE 1-アジア通貨動向（10日）＝堅調、ルピアとバーツが4カ月ぶり高値

(内容を追加しました) [シンガポール 10日 ロイター] - アジア新興国通貨市場は対ドルで堅調。イ ンドネシアルピアの上げが目立っている。今夜のイエレン米連邦準備理事会(FRB)議 長の議会証言では、利上げペースの鈍化を示唆するとの見方が背景。 ルピア は資本流入で1%上昇し4カ月ぶり高値。 金輸出業者の需要でタイバーツ は4カ月ぶり高値付近。外国勢もタイ国債を 買い入れており、10年国債利回り は15年ぶり低水準。 リスクオフが優勢となるなか、アジア新興国通貨が一段と上昇するか、懐疑的なアナ リストもいる。SEB(シンガポール)のストラテジストは「世界的な成長低迷はアジア にとってマイナス要因で、アジア通貨の一段高は見込んでいない。イエレン議長がハト派 に転じるとは見込んでおらず、SEBはFRBが年内に9・12月に2回利上げするとみ ている」と述べた。 ルピアは1万3400―1万3425ルピアの抵抗水準に直面。ここを抜けると20 15年10月の高値1万3220ルピアが視野に入る。 0525GMT(日本時間午後2時25分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 *中国、韓国、台湾の金融市場は、春節(旧正月)のため休場。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 114.44 115.16 +0.63 Sing dlr 1.3938 1.3974 +0.26 *Taiwan dlr 33.520 33.520 +0.00 *Korean won 1197.40 1197.40 +0.00 Baht 35.35 35.48 +0.36 Peso 47.54 47.65 +0.23 Rupiah 13400.00 13602.00 +1.51 Rupee 67.94 67.90 -0.06 Ringgit 4.1570 4.1570 +0.00 *Yuan 6.5755 6.5755 +0.00 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 114.44 120.30 +5.12 Sing dlr 1.3938 1.4177 +1.71 Taiwan dlr 33.520 33.066 -1.35 Korean won 1197.40 1172.50 -2.08 Baht 35.35 36.00 +1.83 Peso 47.54 47.06 -1.01 Rupiah 13400.00 13785.00 +2.87 Rupee 67.94 66.15 -2.63 Ringgit 4.1570 4.2935 +3.28 Yuan 6.5755 6.4936 -1.25