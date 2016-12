米金融・債券市場＝利回り低下、好調な10年債入札受け

[ニューヨーク 10日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 110*20.00 2.4921% 前営業日終盤 109*09.00 2.5528% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 105*05.50 1.6732% 前営業日終盤 104*20.50 1.7311% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 101*06.50 1.1254% 前営業日終盤 101*01.75 1.1561% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*03.50 0.6940% 前営業日終盤 100*03.50 0.6940% 米金融・債券市場では国債利回りが低下した。財務省がこの日に実施した230億ド ルの10年債入札が堅調な需要を集めたことで、年初から国債利回りが大幅に低下してい るにもかかわらず米国債に対する需要が減退していないことが示されたことが背景。 終盤の取引で10年債 は7/32高で推移。利回りは1.71%と前日 終盤の1.73%から低下した。同利回りは年初は2.30%近辺にあった。 10年債利回りが低下したことで、10年債と2年債の利回り格差 は 99.40ベーシスポイント(bp)と、2007年12月以来の水準に縮小した。 国債利回りは朝方の取引では10年債入札を控え上昇していた。銀行部門に対する懸 念が後退したことで株式市場が落ち着きを取り戻したことも利回りが上昇する要因となっ た。 こうしたなか、連邦準備理事会(FRB)のイエレン議長は下院金融委員会で行った 証言で、FRBは必要に応じて金融政策を調整する柔軟性を持ち合わせているとの認識を 表明。これを受け10年債入札は堅調な需要を集め、最高落札利回りは1.730%とな った。 カンター・フィッツジェラルド(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、ジャスティ ン・レデラー氏は「入札は順調にこなされた。利回りがこうした水準にあっても需要は確 実に存在している」としている。 財務省は11日に150億ドルの30年債入札を実施、今週予定されている総額62 0億ドルの国債入札を締めくくる。 イエレン議長がこの日の証言で金融市場の混乱に対する認識を示したことは若干ハト 派的だったと受け止められているが、同議長は同時に、FRBが12月に開始した金融引 き締めサイクルを覆す必要が出てくる公算は小さいとも発言。CRTキャピタル(コネチ カット州)のシニア国債ストラテジスト、イアン・リンゲン氏は「イエレン議長の発言内 容は全般的にハト派的だったが、FRBが軌道を変更したことを示しているわけではない 」としている。 イエレン議長は11日は上院銀行委員会で証言を行う。 週内に発表される米経済指標では、12日に商務省が発表する1月の小売売上高が注 目されている。 Tボンド先物3月限 は30/32高の167━02/32。 Tノート先物3月限 は6/32高の131━16/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 4.50 (-2.00) U.S. 3-year dollar swap spread -0.50 (-4.00) U.S. 5-year dollar swap spread -5.50 (-2.25) U.S. 10-year dollar swap spread -12.50 (-2.00) U.S. 30-year dollar swap spread -46.50 (-1.75)