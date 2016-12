アジア通貨動向（11日）＝総じて上昇、リスク回避で上値は限定的

[シンガポール 11日 ロイター] - 11日のアジア新興国通 貨市場は、大半が上昇している。イエレン米連邦準備理事会(FRB) 議長の議会証言を受け、FRBは利上げを急がないとの見方が広がった ことが背景。ただ、リスク回避で上昇は限定されている。 マレーシアリンギ は対米ドルで約4カ月ぶり高値付近で推 移。12月の鉱工業生産が予想を上回ったことを受けている。 インドネシアルピア とタイバーツ は、債券市場へ の資金流入で約4カ月ぶり高値をつけた。シンガポールドル は 主要上値抵抗線を突破した。 ドル指数 は4カ月ぶり低水準。 東部証券の為替・債券アナリストは「イエレン議長の発言は、中国 経済の減速や米経済への影響に懸念を示すなど、ハト派的な印象を受け た。これで3月の米利上げの可能性はなくなった。目先に米ドルが大き く反発する公算は小さく、アジア通貨は上昇が続くだろう」と述べた。 バーツは0.5%高の35.20バーツで10月15日以来の高値 。 ルピアも一時1%高で10月15日以来の高値となる1万3325 ルピアをつけた。 シンガポールドルは0.4%高の1.3862シンガポールドルま で上昇し、10月23日以来の高値をつけた。円高とオフショア人民元 の上昇に追随した。 旧正月の休み明けの韓国ウォン は、上昇して始まった後、海 外投資家による株・債券の売りを受けて下げに転じた。国内輸入企業が 決済用に安値でドルを買う動きもみられた。 0515GMT(日本時間午後2時15分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 *中国と台湾の金融市場は春節(旧正月)のため休場。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.68 113.34 +0.59 Sing dlr 1.3906 1.3915 +0.06 *Taiwan dlr 33.520 33.520 +0.00 Korean won 1203.60 1197.40 -0.52 Baht 35.26 35.36 +0.28 Peso 47.44 47.47 +0.06 Rupiah 13435.00 13460.00 +0.19 Rupee 68.00 67.85 -0.23 Ringgit 4.1100 4.1185 +0.21 *Yuan 6.5755 6.5755 +0.00 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 112.68 120.30 +6.76 Sing dlr 1.3906 1.4177 +1.95 Taiwan dlr 33.507 33.066 -1.35 Korean won 1203.60 1172.50 -2.58 Baht 35.26 36.00 +2.10 Peso 47.44 47.06 -0.80 Rupiah 13435.00 13785.00 +2.61 Rupee 68.00 66.15 -2.72 Ringgit 4.1100 4.2935 +4.46 Yuan 6.5755 6.4936 -1.25