UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債利回り低下、年内利上げに懐疑論

(レートを更新しました。) [ニューヨーク 11日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 110*07.00 2.5103% 前営業日終盤 110*20.00 2.4921% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 99*20.50 1.6642% 前営業日終盤 105*05.50 1.6732% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 101*04.75 1.1365% 前営業日終盤 101*06.50 1.1254% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*05.75 0.6579% 前営業日終盤 100*03.50 0.6940% 米金融・債券市場は、10年債利回りが2012年9月以来、30年債利回りも1年 ぶりのそれぞれ低水準をつけた。世界経済成長などへの懸念から、年内の米利上げを疑問 視する声が上がり、安全とされる資産に需要が集まった。 終盤の取引で10年債 は23/32高。利回りは1.630%と、前日 終盤の1.708%から低下した。一時、1.53%まで下がる場面もあった。 30年債 は1━05/32高。利回りは2.478%と、前日の2.5 29%から低下した。一時、2.38%まで下げた。 株式相場が下落、原油市場も12年ぶり安値となり、欧州の銀行株も数年ぶり安値を 更新するなか、連邦準備理事会(FRB)は年内に利上げしないという見方が強まった。 10年債と2年債の利回り格差が2007年11月以来の水準に縮小、さえない経済 成長や低インフレ見通しを反映した。 ジェフリーズの金融市場ストラテジスト、トム・サイモンズ氏は、年内や来年初め の利上げもないという予想を、市場が織り込みつつあると指摘した。 Tボンド先物3月限 は1━9/32高の168━11/32。 Tノート先物3月限 は17/32高の132━01/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 6.00 (+1.50) U.S. 3-year dollar swap spread -2.25 (-1.50) U.S. 5-year dollar swap spread -8.75 (-2.25) U.S. 10-year dollar swap spread -17.25 (-3.75) U.S. 30-year dollar swap spread -54.00 (-5.50)