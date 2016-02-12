1月末投信の銀行窓販残高は前月比1.8％減の76兆円、シェアは49.2％＝投信協会

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［東京 １２日 ロイター］ - 投資信託協会によると、１月末の私募を含む投信の 銀行窓販残高は前月比微減の７６兆２１０８億円。投信残高全体に占める銀行チャンネル の販売シェアは４９．２％。３カ月連続で上昇した。 １月末 ◇銀行窓販総合計（公募・私募） 公募・私募純資産総額７６兆２１０８億円 前月比▲１．８％ 投信シェア４９．２％ ◇株式投信 公募・私募純資産総額７５兆２４８６億円 前月比▲１．８％ 投信シェア５５．０％ 公募のみ純資産総額２８兆６６３１億円 前月比▲３．１％ 投信シェア３６．６％ ◇公社債投信 公募・私募純資産総額９６２２億円 前月比▲３．５％ 投信シェア５．４％ 備考）▲は減少
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