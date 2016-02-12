［東京 １２日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。

Friday, 12 February, 2016 ---------------------------------------- 1530 日本：１月投信概況 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 ●海外● ◇イベント 15:00 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が家計債務に関する討論会に参加

◇休場 中国、台湾 Sunday, 14 February, 2016 ---------------------------------------- ポルトガル大統領選第２回投票 Monday, 15 February, 2016 ---------------------------------------- 1330 日本：12月第３次産業活動指数 1530 日本：玉塚ローソン社長講演 ●海外● ◇イベント 14:00 ドラギＥＣＢ総裁が欧州議会で証言 ◇休場 米国（プレジデンツデー） Tuesday, 16 February, 2016 ---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1030 日本：２０年利付国債の入札発行 1030 日本：４０年利付国債（２月債）の発行予定額等 1245 日本：２０年利付国債の入札結果 1300 日本：1月マンション発売（不動産経済研究所） 1330 日本：同友会代表幹事会見 1515 日本：２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外● ◇イベント 00:30 豪中銀理事会議事要旨 14:00 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演 15:30 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が金融危機の教訓について講演 韓国：中銀金利発表 Feb Wednesday, 17 February, 2016 ---------------------------------------- 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 ●海外● ◇イベント 00:30 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が経済見通しについて講演 ＊日本時間午前９時半 19:00 １月２６─２７日の米ＦＯＭＣ議事要旨発表 Thursday, 18 February, 2016 ---------------------------------------- 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：石田日銀審議委員講演（福岡） 1030 日本：２年利付国債（３月債）の発行予定額等 1030 日本：５年利付国債の入札発行 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：５年利付国債の入札結果 1330 日本IBMとソフトバンク、IBM Watson日本語版に関する記者発表会 1430 日本：石田日銀審議委員会見（福岡） 1430 日本：日商会頭会見 1515 日本：５年利付国債の第_非価格競争入札結果 ●海外● ◇イベント 00:30 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が経済・金融政策について講演 ＊日本時間午前９時半 15:00 米財務省変動金利２年・２年・５年・７年債入札条件 18:00 米財務省インフレ連動３０年債入札 20:30 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が経済見通しについて講演 ＥＵ首脳会議（１９日まで） Friday, 19 February, 2016 ---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 ●海外● ◇イベント 13:00 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演 ＥＵ首脳会議（最終日） Monday, 22 February, 2016 ---------------------------------------- ●海外● ◇イベント 世界最大の携帯見本市「モバイル・ワールド・コングレス２０１６」 （バルセロナ、２５日まで）

Tuesday, 23 February, 2016 ---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 ●海外● ◇イベント 10:00 カーニー英中銀総裁が議会証言 18:00 米財務省２年債入札 13:30 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演

Wednesday, 24 February, 2016 ---------------------------------------- 0850 日本：１月企業向けサービス価格指数（日銀） ●海外● ◇イベント 13:00 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁が金融政策と経済成長について講演 18:00 米財務省変動利付２年債入札 18:00 米財務省５年債入札 Thursday, 25 February, 2016 ---------------------------------------- ●海外● ◇イベント 00:00 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演 ＊日本時間午前９時 13:15 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁がアトランタ連銀主催の会議であいさつ 17:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が経済見通しについて講演 18:00 米財務省７年債入札 Friday, 26 February, 2016 ---------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1400 日本：基調的なインフレ率を捕捉するための指標（日銀） ●海外● ◇イベント Ｇ２０財務相・中央銀行総裁会議（上海）

＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。

＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。

＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。

＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。

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