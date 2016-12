UPDATE 1-アジア通貨動向（12日）＝軟調、インドルピーは約2年半ぶり安値

(内容を追加しました) [シンガポール 12日 ロイター] - アジア通貨市場は軟調。米連邦準備理事会 (FRB)が利上げを急がないとの見方が広がっているものの、投資家のリスク回避姿勢 が根強く、売りが優勢となっている。 インドルピー は、国内株の下落を背景に約2年半ぶり安値をつけた。ただ、 中銀介入に対する警戒感から下げは限定的。 タイバーツ は、ソムキット副首相の発言を受け下落した。同副首相は、中銀 は、輸出に影響を及ぼさないよう為替相場を管理することが可能との見解を示した。これ を受け、バーツの一段高抑制に向けて介入が行われるとの観測が高まった。 韓国ウォン は、海外勢の国内株・国債売りで下落。マレーシアリンギMYR =MYは、ノン・デリバラティブ・フォワード市場のストップロスの売りで下落した。 大半のアジア通貨は週間ベースで下落する見通し。インドルピーと韓国ウォンの下げ が特に目立ち、今週ともに約1.2%下落している。 0600GMT(日本時間午後3時)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下 の通り。中国と台湾市場は春節(旧正月)のため休場。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.43 112.42 -0.01 Sing dlr 1.3959 1.3915 -0.32 *Taiwan dlr 33.507 33.520 +0.00 Korean won 1210.87 1202.50 -0.69 Baht 35.52 35.25 -0.76 Peso 47.56 47.45 -0.23 Rupiah 13500.00 13460.00 -0.30 Rupee 68.43 68.29 -0.20 Ringgit 4.1830 4.1445 -0.92 *Yuan 6.5755 6.5755 +0.00 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 112.43 120.30 +7.00 Sing dlr 1.3959 1.4177 +1.56 Taiwan dlr 33.507 33.066 -1.32 Korean won 1210.87 1172.50 -3.17 Baht 35.52 36.00 +1.35 Peso 47.56 47.06 -1.05 Rupiah 13500.00 13785.00 +2.11 Rupee 68.43 66.15 -3.33 Ringgit 4.1830 4.2935 +2.64 Yuan 6.5755 6.4936 -1.25