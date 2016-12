UPDATE 1-ユーロ圏鉱工業生産、12月は予想に反して減少

(内容を追加しました) [ブリュッセル 12日 ロイター] - 欧州連合(EU)統計局が発表した201 5年12月のユーロ圏鉱工業生産は、前月比1.0%減、前年比1.3%減でいずれも市 場予想に反してマイナスとなった。 市場予想は、前月比0.3%増、前年比0.8%増だった。 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 EA19 Total industry 0.8 -0.5 -0.2 0.9 -0.5 -1.0 Intermediate goods -0.3 0.4 0.0 0.1 0.7 -0.3 Energy 1.9 -3.6 1.7 1.8 -4.3 -2.4 Capital goods 1.7 -0.9 -0.3 1.4 -1.5 -1.9 Durable consumer goods 0.8 1.8 -2.8 1.7 -1.0 1.4 Non-durable consumer goods 1.4 0.1 -1.2 0.5 0.3 -0.3 EU28 Total industry 0.4 -0.3 0.0 0.7 -0.5 -1.0 Intermediate goods -0.5 0.1 0.2 0.2 0.5 -0.4 Energy 1.2 -1.7 0.3 1.6 -3.7 -2.8 Capital goods 0.7 -0.3 0.2 0.8 -1.0 -1.6 Durable consumer goods 0.0 0.9 -1.7 1.0 -0.3 1.5 Non-durable consumer goods 1.3 0.1 -0.7 0.2 0.0 0.1 Industrial production % change compared with same month of the previous year* Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 EA19 Total industry 1.8 2.3 1.4 2.1 1.4 -1.3 Intermediate goods 0.1 1.2 1.4 1.5 2.2 0.4 Energy 3.8 -2.3 -1.4 1.1 -2.7 -7.3 Capital goods 1.9 4.1 2.0 3.6 1.7 -2.6 Durable consumer goods 1.4 6.5 2.1 4.0 1.8 0.8 Non-durable consumer goods 3.3 3.0 1.9 0.8 1.5 1.4 EU28 Total industry 1.9 2.5 1.8 2.5 1.6 -0.8 Intermediate goods 0.5 1.1 1.2 1.7 2.0 0.1 Energy 4.2 0.9 0.1 2.0 -1.0 -5.7 Capital goods 1.4 3.9 2.7 3.9 2.4 -1.4 Durable consumer goods 1.9 4.5 1.9 3.1 1.6 1.5 Non-durable consumer goods 2.8 2.4 1.7 0.9 1.0 1.4