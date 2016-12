米金融・債券市場＝国債価格下落、底堅い小売売上高で

[ニューヨーク 12日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 97*28.00 2.6025% 前営業日終盤 110*07.00 2.5103% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*28.50 1.7464% 前営業日終盤 99*20.50 1.6642% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*26.00 1.2056% 前営業日終盤 101*04.75 1.1365% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 100*02.25 0.7137% 前営業日終盤 100*05.75 0.6579% 米金融・債券市場では、国債価格が下落、利回りは上昇した。小売売上高が底堅い内 容となるなか、米経済の減速をめぐる懸念が和らぎ、株価が大幅に値上がりした。 1月の小売統計によると、自動車とガソリン、建材、外食を除いたコア売上高が前月 比0.6%増と、前月の0.3%減から改善。市場予想の0.3%増を上回った。全体の 小売売上高も0.2%増え、前月分は前回発表の0.1%減から0.2%増に上方修正さ れた。 チャールズ・シュワブ&カンパニー(ニューヨーク)の首席債券ストラテジスト、キ ャシー・ジョーンズ氏は「小売売上高が前向きだったことで相場は好転した。不安心理は ひとまず後退した格好だ」と述べた。 こうしたなか1月の輸入物価指数は前月比1.1%下落し、7カ月連続でマイナスと なった。石油の値下がりが続いたほか、ドル高で幅広い範囲で輸入品の価格が下がった。 金融当局者発言では、米ニューヨーク連銀のダドリー総裁が、米経済にはかなりの勢 いがあり、景気刺激手段としてマイナス金利の可能性を議論することは極めて早計との考 えを示した。金融政策は低インフレ環境を踏まえ「適切に極めて緩和的」とした。 終盤の取引で10年債 は27/32安。利回りは1.737%と、前日 終盤の1.644%から上昇した。 30年債 は1─13/32安。利回りは2.588%と、前日の2.5 20%から上昇した。 Tボンド先物3月限 は1─28/32安の166─15/32。 Tノート先物3月限 は31/32安の131─02/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 5.75 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread -1.75 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread -7.00 (+2.25) U.S. 10-year dollar swap spread -14.75 (+3.00) U.S. 30-year dollar swap spread -52.00 (+2.25)