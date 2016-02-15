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［東京 １５日 ロイター］ - 主要銀行、証券が公表した対顧客相場は以下のとおり。 BANK USD/JPY EUR/JPY GBP/JPY DATE TIME SOURCE RIC ================================================================================ 米ドル ＵＳＤ 114.33 112.33 カナダドル ＣＡＤ 83.52 80.32 英ポンド ＧＢＰ 168.51 160.51 ユーロ ＥＵＲ 128.78 125.78 スイス・フラン ＣＨＦ 116.83 115.03 デンマーク・クローネ ＤＫＫ 17.35 16.75 ノルウェー・クローネ ＮＯＫ 13.47 12.87 スウェーデン・クローナ ＳＥＫ 13.87 13.07 オーストラリア・ドル ＡＵＤ 82.66 78.66 ニュージーランド・ドル ＮＺＤ 77.08 73.08 香港ドル ＨＫＤ 14.98 14.12 シンガポール・ドル ＳＧＤ 81.98 80.32 タイ・バーツ ＴＨＢ 3.27 3.11 メキシコ・ペソ ＭＸＮ 6.99 4.99 台湾ドル ＴＷＤ 3.43 ---- ☆◎ 韓国ウォン ＫＲＷ 9.58 9.18 ★ インド・ルピー ＩＮＲ 1.82 1.52 △ パキスタン・ルピー ＰＫＲ 1.24 0.94 △ インドネシア・ルピア ＩＤＲ 0.96 0.72 △★ フィリピン・ペソ ＰＨＰ 2.54 2.26 △ クウェート・ディナール ＫＷＤ 388.43 372.43 サウジアラビア・リアル ＳＡＲ 31.07 29.47 ＵＡＥ・ディルハム ＡＥＤ 31.59 30.23 カタール・リヤル ＱＡＲ 31.86 30.50 サウスアフリカ・ランド ＺＡＲ 8.64 5.64 チェコ・コルナ ＣＺＫ 4.83 4.59 ロシア・ルーブル ＲＵＢ 1.70 1.20 ハンガリー・フォリント ＨＵＦ 0.43 0.39 ポーランド・ズロチ ＰＬＮ 30.16 27.76 トルコ・リラ ＴＲＹ 41.13 36.13 ＊ 一部、アップデートされていない銀行のデータがございます。
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