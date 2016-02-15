新規上場企業の横顔：昭栄薬品（3月16日ジャスダック上場）

［東京 １５日 ロイター］ - ３月１６日にジャスダック上場予定の「昭栄薬品」< 3537.T>の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 大阪府大阪市中央区安土町 ≪事業内容≫ オレオケミカルを主な取扱商品とする化学品事業、日用品を企画販売す る日用品事業など ≪代表者≫ 代表取締役社長 藤原佐一郎 ≪資本金≫ 9602万円 ≪発行済み株式数≫ 94万8035株（2016年2月12日） ≪従業員数≫ 56名（2016年1月31日現在） ≪業績≫ 2015年3月期 2014年3月期 売上高（千円） 17,330,208 20,123,510 経常利益（千円） 316,170 311,183 当期利益（千円） 216,959 107,513 １株当たり利益（円） 228.85 113.40 １株当たり純資産（円） 5,022.87 3,371.86 配当（円） 90.00 90.00 注）2015年11月20日付けで、1株を5株に分割 ≪業績・連結≫ 2015年3月期 2014年3月期 売上高（千円） 17,897,033 20,805,771 経常利益（千円） 325,946 341,686 当期利益（千円） 219,073 130,122 １株当たり利益（円） 231.08 137.25 １株当たり純資産（円） 5,210.78 3,489.82 ≪総資産≫ （千円） 13,234,189（2015年3月期） ≪株主資本≫ （千円） 4,761,858（2015年3月期） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） 鉄野 磨輝男 26.66 252,735 社員持株会 17.97 170,395 大阪中小企業投資育成 12.92 122,500 雨森 肇 3.92 37,205 西巻 俊樹 3.69 35,025 内野 佐斗司 3.38 32,060 小林 節夫 3.16 30,000 山口 宏 3.01 28,500 三島 昭生 2.84 26,890 岩井 伸太郎 2.53 24,000 ≪監査人≫ 太陽有限責任監査法人 ≪株式名簿管理人≫ 三菱ＵＦＪ信託銀行 ≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ ２０１６年２月２６日 ≪ブック・ビルディング期間≫ ２０１６年３月１日から２０１６年３月７日 ≪公開価格の決定日≫ ２０１６年３月８日 ≪申込期間≫ ２０１６年３月９日から２０１６年３月１４日 (以上、２０１６年２月１２日現在) ＊新規上場銘柄一覧 - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ ＩＰＯ値下がり率トップ５ 新規株式公開情報