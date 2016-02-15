新規上場企業の横顔：富山第一銀行（3月15日東証上場）

［東京 １５日 ロイター］ - ３月１５日に東証上場予定の「富山第一銀行」<7184 .T>の概要は以下のとおり。東証１部か２部かは未定。 ≪本社≫ 富山県富山市西町 ≪事業内容≫ 銀行業 ≪代表者≫ 取締役頭取 横田格 ≪資本金≫ 80億円 ≪発行済み株式数≫ 6080万9700株（2016年2月12日） ≪従業員数≫ 718名（2016年1月31日現在） ≪業績≫ 2015年3月期 2014年3月期 経常収益（百万円） 23,712 22,055 経常利益（百万円） 7,750 5,389 当期利益（百万円） 4,257 2,532 1株当たり利益（円） 70.51 41.94 1株当たり純資産（円） 1,553.31 1,267.48 配当（円） 10.00 8.75 ≪業績・連結≫ 2015年3月期 2014年3月期 経常収益（百万円） 27,336 25,923 経常利益（百万円） 8,062 5,667 当期純利益（百万円） 4,324 2,594 1株当たり利益（円） 71.62 42.95 1株当たり純資産（円） 1,586.24 1,297.48 ≪総資産≫ （百万円） 1,242,306（2015年3月期） ≪株主資本≫ （百万円） 93,776（2015年3月期） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） みずほ銀行 3.26 1,987 北陸銀行 3.19 1,941 日本生命保険 3.07 1,871 福井銀行 2.94 1,788 東京海上日動火災保険 2.53 1,541 三井住友海上火災保険 2.31 1,409 三井住友銀行 2.03 1,237 北国銀行 1.72 1,046 インテック 1.64 1,000 住友生命保険 1.57 960 ≪監査人≫ 新日本有限責任監査法人 ≪株式名簿管理人≫ 三菱ＵＦＪ信託銀行 ≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ ２０１６年２月２５日 ≪ブック・ビルディング期間≫ ２０１６年２月２９日から２０１６年３月４日 ≪公開価格の決定日≫ ２０１６年３月７日 ≪申込期間≫ ２０１６年３月８日から２０１６年３月１１日 (以上、２０１６年２月１２日現在) ＊新規上場銘柄一覧 - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ ＩＰＯ値下がり率トップ５ 新規株式公開情報