16日の国内・海外経済指標と行事予定

(2月16日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 マイナス金利適用開始 0825 閣議、閣議後会見 0900 衆議院予算委員会 1030 ４０年利付国債（２月債）の発行予定額等（財務省） 1030 ２０年利付国債の入札発行（財務省） 1050 ビショップ豪外相会見 1245 ２０年利付国債の入札結果（財務省） 1300 １月マンション発売（不動産経済研究所） 1330 経済同友会代表幹事会見 1515 ２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） 1600 １月訪日外国人客数（政府観光局） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２月１６日（火） 09:30 英生産者物価指数（国立統計局） Jan 09:30 英消費者物価指数（国立統計局） Jan 10:00 独景気期待指数（ＺＥＷ） Feb 13:30 米ＮＹ州製造業業況指数（連銀） Feb 15:00 米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） Feb 21:00 対米証券投資（財務省） Dec ◇イベント 00:30 豪中銀理事会議事要旨 14:00 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演 15:30 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が金融危機の教訓について講演 韓国：中銀金利発表 Feb ◇決算予定 アングロ・アメリカン ミシュラン フランス電力公社（ＥＤＦ）